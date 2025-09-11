Dosimetria da pena no STF ao vivo agora: assista ao julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados na trama golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. Os ministros analisam hoje o tempo das penas, na fase conhecida como dosimetria. A audiência é transmitida ao vivo pelo UOL (assista ao vídeo acima).

Como assistir ao 6º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento é transmitido na íntegra pelo UOL. A sessão pode ser acompanhada ao vivo, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL. A transmissão conta com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete aliados em trama golpista. Cristiano Zanin foi o último a concordar com maioria. Ele votou para seguir integralmente o voto de Moraes.

Cármen Lúcia e Cristiano Zanin se uniram a Alexandre Moraes e Flávio Dino. Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente de todos os crimes.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais foram os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.