Topo

Notícias

STF: 1ª Turma condena Augusto Heleno a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão

Brasília

11/09/2025 19h59

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quinta-feira, 11, a pena do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, em 21 anos de prisão - 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e um mês de detenção. Os ministros seguiram os termos do voto do relator, Alexandre de Moraes.

A pena foi fixada da seguinte forma:

- Organização criminosa - 4 anos e 5 meses

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 4 anos e 9 meses

- Dano qualificado - 2 anos e um mês Golpe de Estado - 5 anos

- Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e um mês

Moraes destacou que Heleno estava no núcleo que receberia "penas menores", mas destacou que a "gravidade e a intensidade são amplamente desfavoráveis em várias circunstâncias do crime", com relação ao general. O ministro lembrou que o militar foi chefe do GSI e tinha contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que o ex-chefe do Executivo tinha "reverência" ao general. "Quem disse que tinha contato direto quando bem entendesse [com Bolsonaro] não fui eu", disse Moraes.

De outro lado, o ministro ponderou que a intensidade da atuação do réu a partir do segundo semestre de 2022 e por isso a "pena menor", apesar do "cenário desfavorável" ao militar.

O ministro Flávio Dino chegou a questionar Moraes - e fazer uma ressalva - quanto à aplicação de participação de menor importância. O relator indicou que não aplicou tal lógica ao caso de Heleno, uma vez que a mesma não foi aplicada "nem aos executores". Segundo Moraes, em razão das circunstâncias judiciais "não tão desfavoráveis", foi aplicada uma menor pena base.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro, diz Itamaraty

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Primeira Turma condena Alexandre Ramagem a 16 anos e 1 mês de prisão em regime inicial fechado

Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro (Itamaraty)

Lula sobre julgamento da trama golpista: casa juiz vê aquilo que quer ver

Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena