Sorriso, no MT, tem maior PIB agrícola do país; veja o ranking

11/09/2025 10h03

Apesar da força da soja em Sorriso, a cidade não é a maior produtora do grão no país. O título pertence a São Desidério, no oeste da Bahia, que produziu 2,09 milhões de toneladas do grão, com valor alcançando R$ 3,7 bilhões.

O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, com 144,5 milhões de toneladas em 2024. Dos dez municípios que lideram o ranking de valor de produção agrícola, oito têm a soja como principal produto cultivado. As exceções são os mato-grossenses Sapezal e Campo Novo do Parecis, impulsionadas pelo algodão.

Confira as dez cidades com maior valor de produção agrícola

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Municípiovalor de produçãoprincipal produto
Sorriso (MT)R$ 7,2 bilhõesSoja
São Desidério (BA)R$ 6,6 bilhõesSoja
Sapezal (MT)R$ 5,9 bilhõesAlgodão herbáceo
Campo Novo dos Parecis (MT)R$ 5,2 bilhõesAlgodão herbáceo
Cristalina (GO)R$ 5,1 bilhõesSoja
Formosa do Rio Preto (BA)R$ 4,2 bilhõesSoja
Rio Verde (GO)R$ 4,9 bilhõesSoja
Nova Ubiratã (MT) R$ 4,6 bilhõesSoja
DiamantinoR$ 4 bilhõesSoja
Nova Mutum (MT)R$ 4 bilhões Soja

A presença de seis cidades do Mato Grosso na lista retrata o poderio do estado como principal celeiro do país. Confira a participação dos cinco estados com as maiores fatias do valor total da produção agrícola nacional:

  1. Mato Grosso: 15,4%
  2. São Paulo: 15,1%
  3. Minas Gerais: 11,1%
  4. Rio Grande do Sul: 9,7%
  5. Paraná: 9,2%

Um destaque informado pela pesquisa é que, de 2023 para 2024, se estreitou a diferença entre Mato Grosso e São Paulo. Em 2023, Mato Grosso respondia por 18,8% do valor da produção agrícola nacional; e São Paulo, 13,8%. No intervalo de um ano, a diferença de 5 pontos percentuais (p.p.) virou 0,3 p.p.

O IBGE explica que Mato Grosso sofreu queda na produção e da cotação da soja e do milho. Já São Paulo foi impulsionado pelo aumento no valor de produção da laranja, produto do qual é líder na produção nacional, e no valor do café arábica, destacando-se como o segundo maior produtor nacional. O líder na produção cafeeira é Minas Gerais.

O Paraná caiu da terceira para a quinta posição por causa de problemas na safra de verão, comprometida por problemas climáticos.

