Topo

Notícias

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Michelle Bolsonaro se manifestou nas redes sociais após voto de Luiz Fux - Evaristo Sá/AFP
Michelle Bolsonaro se manifestou nas redes sociais após voto de Luiz Fux Imagem: Evaristo Sá/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 10h22

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi às redes sociais após o voto do ministro Luiz Fux para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento sobre a trama golpista.

O que aconteceu

Sem citar Fux, Michelle falou em "senso de justiça". Em post na madrugada de hoje, escreveu que "não há espaço para perseguições cruéis".

Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis nem julgamentos parciais
Michelle Bolsonaro, em publicação nas redes sociais

Michelle fez várias publicações nas redes sociais ao longo do voto de Fux, que durou mais de 12 horas. Ela compartilhou trechos da argumentação do ministro, como o momento em que ele se manifesta pela anulação do processo por entender que o STF (Supremo Tribunal Federal) não tem competência para julgá-lo, e quando ele declara que houve cerceamento da defesa pelo volume de provas da ação penal e a falta de tempo para analisá-las.

Michelle - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Michelle se manifesta nas redes sociais após Luiz Fux votar para absolver Bolsonaro
Imagem: Reprodução/Instagram

"Língua mentirosa". A ex-primeira-dama também publicou versículos bíblicos durante o voto. Ela compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19., que faz referência a mentiras e injustiças. "Olhos altivos: orgulho e soberba. Língua mentirosa: falar falsamente ou enganar com as palavras. Mãos que derramam sangue inocente: matar pessoas inocentes. Coração que maquina pensamentos viciosos: ter planos malignos ou perversos", diz o trecho.

Como foi o voto de Fux sobre Bolsonaro

Ministro votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os cinco crimes apontados na ação no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista. Ele também se manifestou pela absolvição de outros cinco réus.

Com isso, o placar na Primeira Turma está 2 a 1 pela condenação do ex-presidente. O julgamento será retomado hoje, às 14h, com o voto da ministra Cármen Lúcia. A expectativa é que ela tenha uma posição mais alinhada com o relator do caso, Alexandre de Moraes, e vote pela condenação de Bolsonaro, formando maioria na Primeira Turma para sentenciar o ex-presidente.

Fux apenas condenou Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O ministro entendeu que os dois cometeram o crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

FBI anuncia que encontrou o rifle de alta potência utilizado para matar Charlie Kirk

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como assistir ao vivo

Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024, mostra IBGE

Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos

BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026