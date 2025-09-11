'Sempre votei do mesmo jeito': as alfinetadas de Cármen a Fux

Um dia após passar 11 horas e 34 minutos em silêncio acompanhando o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista, a ministra Cármen Lúcia abriu seu voto hoje com algumas alfinetadas às posições defendidas pela colega. Veja:

Competência do STF

Ao discorrer sobre a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar réus que hoje não têm foro privilegiado —tese apresentada por Fux—, Cármen resgatou casos anteriores, inclusive o do mensalão, para afirmar que o plenário da Corte já decidiu sobre o tema:

"Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF. Não há de novo pra mim. Vou votar do mesmo jeito que sempre votei."

"Seria casuísmo, gravíssimo, que alguns fossem julgados depois da mudança e fixação das competências que já exercemos inúmeras vezes e voltar atrás nessa matéria."

8 de Janeiro de 2023

Diferentemente de Fux, que classificou o ato de 8 de janeiro de 2023 como um "movimento social", Cármen tratou a invasão das sedes dos Três Poderes como um fato grave que exigiu do Poder Judiciário uma resposta firme e rápida.

"O 8 de janeiro de 2023 não foi uma acontecimento banal depois de um almoço de domingo quando as pessoas saíram para passear"

Minuta do golpe

Durante aparte pedido pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, o conteúdo da chamada "minuta do golpe" — tratada somente como uma "carta de lamentação" por Fux —, suscitou comentário de Cármen Lúcia sobre a intenção de se eliminar a Justiça Eleitoral:

"Não é inédito, apenas é triste"

"O que se alega é que não há assinatura. O que temos de conhecimento da história, é que não se passa recibo em cartório do que está sendo feito."

Organização criminosa

Ao longo do dia de ontem, Fux defendeu de forma recorrente que a tipificação de organização criminosa armada não havia sido comprovada pela PGR.

O ministro chegou a dizer que não se poderia falar em violência apenas porque parte dos acusados tinha posse de armas. Já Cármen Lúcia, em seu voto, destaca uma série de violências atribuídas ao grupo criminoso

"Quando se chama os kids pretos, caminhoneiros, tudo isso junto é de enorme violência. É violência praticada, violência institucional, violência política e violência direta contra os integrantes do Poder Judiciário."

Bolsonaro líder de grupo criminoso

Ao afirmar que há provas suficientes para se condenar Jair Bolsonaro (PL) e os demais sete réus por organização criminosa, a ministra Cármen Lúcia diverge de Fux na participação do ex-presidente no grupo. Ontem, o ministro considerou apenas que havia reunião entre os acusados porque os mesmos trabalhavam na mesma "repartição".