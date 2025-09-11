Topo

Secretário de Comércio diz que EUA devem fechar novos acordos comerciais com Suíça e Taiwan

11/09/2025 15h07

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o país deve fechar novos acordos comerciais com a Suíça e com Taiwan. "As tarifas estão no rendendo US$ 40 bilhões por mês e ajudando a reduzir nosso déficit", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC. Ele não deu detalhes sobre os entendimentos, no entanto.

Lutnick ainda pontuou que um acordo com a Coreia do Sul ainda não foi assinado, e que a documentação "segue pendente".

Ainda apontou que o presidente dos EUA, Donald Trump, "fará acordos com nações para trabalhadores. Ele obterá vistos de treinamento de curto prazo" no país.

O secretário de Comércio norte-americano projetou também que o crescimento do PIB do país em 2026 será superior a 4%.

Além disso, ele apontou que o 1º trimestre do próximo ano será "ótimo" para empregos na construção.

