Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Salário mínimo Imagem: Getty Images
11/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o aumento estar em vigor desde janeiro, o pagamento só foi sentido em fevereiro porque os salários são sempre depositados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção passa a aparecer no holerite deste mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber no exercício de uma atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais pagos pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 representa uma alta de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste, superando a inflação registrada no período. Mesmo assim, o valor ficou abaixo do que seria esperado, em razão do plano de contenção de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança na regra

Antes, o cálculo considerava a variação da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — acrescida do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Pelo critério anterior, o salário mínimo teria chegado a R$ 1.525.

Com a alteração, foi incluído um novo limite: o teto de 2,5% para aumento de despesas. Assim, mesmo que o PIB apresente avanço maior, como 3,2%, será considerada apenas a margem máxima de 2,5%.

O salário mínimo também influencia diretamente no valor das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar elevações muito expressivas, que poderiam gerar forte impacto no orçamento público em períodos de ajuste fiscal.

