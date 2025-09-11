Rússia pede que Polônia reabra fronteira com Belarus e lamenta medida 'contraproducente'

A Rússia pediu à Polônia, nesta quinta-feira (11), que reconsidere a decisão de fechar a fronteira com Belarus, uma medida em resposta aos exercícios militares conjuntos russo-bielorrussos programados para 12 a 16 de setembro.

"Pedimos a Varsóvia que reflita sobre as consequências de tais medidas contraproducentes e reconsidere a decisão o mais breve possível", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um comunicado.

Os exercícios militares entre a Rússia e Belarus, chamados Zapad-2025 (Ocidente-2025) devem começar na sexta-feira e preocupam os países da Otan, especialmente após a incursão na quarta-feira de cerca de vinte drones supostamente russos, que cruzaram a fronteira com a Ucrânia e Belarus, uma ação sem precedentes.

Na terça-feira, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, havia anunciado o fechamento da fronteira a partir da meia-noite de quinta-feira.

