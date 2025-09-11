Topo

Notícias

Rubio promete resposta dos EUA após condenação de Bolsonaro pelo STF

11/09/2025 19h10

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que o país "responderá adequadamente a essa caça às bruxas" depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder.

"As perseguições políticas do sancionado como violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, pois ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio no X.

"Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", disse ele.

(Reportagem de Jasper Ward)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes

Dosimetria da pena no STF ao vivo agora: assista ao julgamento de Bolsonaro

Rubio diz que EUA responderão adequadamente após condenação de Bolsonaro

STF: 1ª Turma condena Almir Garnier a 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão

Trama golpista: Cármen Lúcia sofre misoginia nas redes, mas lidera menções

Governo Trump chama condenação de Bolsonaro de "caça às bruxas"

O que é dosimetria? Qual o significado e como funciona definição das penas

Defesa de Cid vai pedir ao STF para abater condenação e retirar tornozeleira eletrônica

Bolsonaro se torna o primeiro presidente da República a ser condenado por golpe de Estado

Dino aciona PF por ameaças recebidas após voto por condenação de réus na trama golpista