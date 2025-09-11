Rubio promete resposta dos EUA após condenação de Bolsonaro pelo STF

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que o país "responderá adequadamente a essa caça às bruxas" depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder.

"As perseguições políticas do sancionado como violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, pois ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio no X.

"Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", disse ele.

(Reportagem de Jasper Ward)