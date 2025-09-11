Topo

Notícias

Resolução do BC obriga instituições autorizadas a rejeitar pagamento para contas fraudulentas

Brasília

11/09/2025 10h34

O Banco Central lançou nesta quinta-feira, 11, uma nova medida para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN), após ataques do crime organizado contra instituições financeiras e de pagamento. A resolução número 501 obriga instituições autorizadas a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com "fundada suspeita" de envolvimento em fraude.

A avaliação de "fundada suspeita" deve usar todas as informações disponíveis e pode incluir fatores a critério de cada instituição, inclusive com o uso de informações constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado.

"As instituições devem comunicar ao titular da conta sobre a efetivação das medidas tomadas em casos de suspeita de fraude e consequente bloqueio", informou o BC, por meio de nota.

A "fundada suspeita" vale para contas de depósitos à vista, contas de depósito de poupança e contas de pagamento pré-pagas, segundo a resolução.

A medida entra em vigor imediatamente, e as instituições têm até o dia 13 de outubro de 2025 para adequar seus sistemas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

EUA vendem 305,4 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

Belarus liberta 52 presos políticos, incluindo Mikola Statkevitch

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante