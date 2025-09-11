Topo

Notícias

Quina acumula e prêmio chega a R$ 7,7 milhões; veja os números sorteados

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

11/09/2025 20h07Atualizada em 11/09/2025 20h43

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6824 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-12-29-70-74.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 158 milhões; veja números e trevos

Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 8,2 milhões; confira dezenas sorteadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio sobe para R$ 2,6 milhões; confira dezenas

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 7,7 milhões.

Houve 31 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 11.139,03.

2.164 apostas acertaram três números e faturaram R$ 151,97 cada uma.

65.194 apostas com dois acertos levaram R$ 5,04.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro, diz Itamaraty

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Primeira Turma condena Alexandre Ramagem a 16 anos e 1 mês de prisão em regime inicial fechado

Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro (Itamaraty)

Lula sobre julgamento da trama golpista: casa juiz vê aquilo que quer ver

Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena