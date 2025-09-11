Quem indicou Zanin ao STF? Veja trajetória do ministro até chegada na Corte

O ministro Cristiano Zanin foi indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.

O que aconteceu

Zanin foi indicado em junho de 2023. Após aprovação do Senado, ele assumiu a vaga deixada pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que completou 75 anos em abril daquele ano e se aposentou compulsoriamente. Zanin pode ficar no cargo até 2050.

O ministro advogou para Lula nos processos da Lava Jato. Ele esteve à frente da ação que resultou na anulação das condenações do petista pelo STF. Questionado durante a sabatina no Senado, garantiu que não julgará processos em que tenha atuado como advogado, deixando claro que o controle sobre eventual impedimento está previsto em lei e regras objetivas.

Zanin sinalizou, no entanto, que pode não se declarar impedido de analisar casos ligados à operação Lava Jato que chegarem ao STF. Mesmo sendo um crítico da operação, Zanin disse não acreditar que uma mera "etiqueta" da Lava Jato em um processo seja critério jurídico suficiente para determinar seu impedimento de julgar o caso como ministro do Supremo.

Ministro herdou um dos menores acervos da Corte. Ao todo, são 530 processos que estavam sob relatoria de Lewandowski e passaram para as mãos de Zanin. Entre os casos há debates sobre a Lei das Estatais e um inquérito contra o deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA), aliado de Jair Bolsonaro (PL), por desvios de verbas.

Magistrado tem uma longa carreira na advocacia. Defensor do amplo direito de defesa, o ministro formou-se em Direito na PUC/SP em 1999, e chegou ao posto de principal advogado de Lula por um elo de família. Ele tem como sócia em seu escritório a esposa, Waleska Zanin Martins, com quem tem três filhos. Waleska é filha de Roberto Teixeira, compadre de Lula e que há décadas atuava como advogado do petista.

Antes, Zanin já havia atuado em processos envolvendo a família de Lula. Um deles foi o caso do passaporte diplomático de Luís Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. O documento foi emitido pelo então presidente no fim de seu segundo mandato e acabou anulado na Justiça.

Ministro trabalhou com advogado em casos de grande repercussão. Ainda na carreira da advocacia, atuou na revisão da leniência da J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e foi contratado pela Americanas, em meio à crise com os credores após o pedido de recuperação judicial da varejista.

* Com informações de reportagens publicadas em 01/06/2023, 02/06/2023 e 03/08/2023.