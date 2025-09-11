Topo

Quem indicou Cármen Lúcia ao STF? Veja trajetória da ministra na Corte

12.set.2022 - Ministra Cármen Lúcia fala durante sessão solene de posse da ministra Rosa Weber como presidente e ministro Roberto Barroso cono vice-presidente do STF Imagem: 12.set.2022 - Fellipe Sampaio/SCO/STF
Lucas Almeida
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 11h51Atualizada em 11/09/2025 12h38

A ministra Cármen Lúcia foi indicada ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006.

O que aconteceu

Cármen Lúcia foi a segunda mulher a integrar o STF. Ela foi indicada pelo presidente Lula em maio de 2006 para ocupar a vaga do ex-ministro Nelson Jobim, que se aposentou naquele mesmo mês. A primeira mulher a chegar à Corte foi a ex-ministra Ellen Gracie.

Nascida em Montes Claros (MG), Cármen Lúcia é jurista, professora e magistrada. Formada em direito pela PUC/MG (1977), ela é especialista em direito de empresa pela Fundação Dom Cabral (1979) e mestre em direito constitucional pela UFMG (1982). A ministra foi procuradora do estado de Minas Gerais de 1983 até 2006, sendo procuradora-geral do estado de 2001 a 2002, durante o mandato do então governador Itamar Franco.

A ministra assumiu a presidência do Supremo em 2016. Seguindo a tradição da Corte, ela foi eleita para substituir Ricardo Lewandowski, de quem era vice no mandato anterior. A magistrada permaneceu no cargo até setembro de 2018 e foi sucedida por Dias Toffoli.

Nesse período, Cármen Lúcia serviu como presidente da República em duas ocasiões. Ela assumiu o cargo de chefe do Executivo durante viagens do então presidente, Michel Temer (MDB), e dos presidentes do Senado e da Câmara. A ministra foi a segunda mulher a presidir a República, depois de Dilma Rousseff (PT).

Atualmente, a magistrada é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Essa é a segunda vez de Cármen Lúcia no comando do Tribunal: ela já havia assumido o cargo entre 2012 e 2013.

A ministra é conhecida pelos votos e posições firmes. Em algumas ocasiões, chegou a interromper colegas para expor seu ponto de vista e rebater argumentos que discordava. Em abril de 2023, por exemplo, na votação de um caso de fraude em cotas eleitorais de gênero no Ceará, a ministra respondeu ao colega Nunes Marques que as mulheres não podem ser tratadas como "coitadas" na disputa eleitoral.

O voto de Cármen Lúcia foi decisivo para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030. O TSE formou um placar de 5 votos a 2 para enquadrar o ex-chefe do Executivo por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Cármen defendeu que Bolsonaro fez um "monólogo de autopromoção" com a estrutura pública em um momento em que a propaganda eleitoral era proibida.

Em seus anos de STF, a ministra participou de processos de grande repercussão. A magistrada votou favorável à Lei da Ficha Limpa, à Lei Maria da Penha, às pesquisas com células-tronco, além de ser a favor da união homoafetiva e do aborto em casos de fetos anencéfalos, caso seja decisão da mulher.

Na Corte, ela quebrou tradições. A ministra foi a primeira a trajar calças compridas numa sessão do plenário do Supremo. Até então, a tradição exigia uso de saias compridas ou vestido. A regra foi relaxada em 2000 pelo STF, mas Ellen Gracie, única ministra da Corte à época, decidiu seguir o costume.

