Advogado e professor: quem era o homem morto a facadas após discussão em SP

O advogado André Luis Vedovato Amato, 34, foi morto a facadas ontem na região central de São Paulo após uma discussão com um homem de 29 anos, que foi preso em flagrante.

Quem era André Amato

Formado em direito pela USP, Amato era advogado e professor universitário. De acordo com seu perfil no LinkedIn, era mestre em direito e especialista em direito internacional. Ele conciliava a advocacia com a vida acadêmica.

Pesquisava temas ligados à regulação da Inteligência Artificial. Cursava doutorado em relações internacionais e era bolsista em projetos de pesquisa apoiados por instituições como a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a IBM (International Business Machines).

No ensino superior, foi professor substituto na Unesp (Universidade Estadual de São Paulo). Também lecionava em faculdades particulares, além de desenvolver iniciativas próprias na área de educação.

Colegas lamentaram a morte. O professor Rubens Becak, que orientou Amato, publicou uma nota de pesar no Instagram: "Sua partida tão precoce nos lembra da fragilidade da vida e da importância de cultivarmos sempre a empatia, a coragem e a humanidade. André, foi mestre pela FDRP-USP [Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo], onde pesquisou o papel da participação democrática no Estado Democrático de Direito. Sua trajetória acadêmica e pessoal sempre refletiu sensibilidade e compromisso. Que sua memória permaneça como inspiração e que seus familiares e amigos encontrem conforto neste momento de dor."

Nos comentários, outros ex-colegas também se manifestaram. Em resposta à postagem de Becak, uma pessoa escreveu: "O André estava na minha turma durante sua disciplina de Participação Democrática. Ele havia sido também monitor da primeira simulação de direitos humanos da FDRP em 2018."

O que aconteceu

O crime ocorreu após uma discussão entre Amato e outro homem na Rua Major Diogo, na Bela Vista. De acordo com informações preliminares, o desentendimento começou quando o suspeito teria assediado uma mulher, atitude que incomodou o advogado.

Durante a briga, Amato foi atingido com golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O agressor foi preso em flagrante. Um homem de 29 anos foi preso por policiais militares e levado ao 78º Distrito Policial (Jardins), que representou pela conversão da prisão em preventiva.

A investigação já está em andamento. Exames foram pedidos ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico-Legal) para esclarecer as circunstâncias da morte.

*Com informações do Estadão Conteúdo