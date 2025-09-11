Topo

Quem é Erika Kirk, esposa do ativista conservador que morreu nos EUA

Erika Kirk e Charlie Kirk Imagem: Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 12h57Atualizada em 11/09/2025 13h48

Charlie Kirk, influenciador conservador aliado de Donald Trump, morreu ontem após ser baleado em um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). Ele ficou conhecido por divulgar teorias de fraude nas eleições de 2020 e era casado com Erika Frantzve, Miss Arizona em 2012.

O que aconteceu

Erika Kirk é esposa de Charlie Kirk há 7 anos e tem dois filhos com ele. Vencedora do Miss Arizona 2012, ela é ex-atriz, modelo e diretora de elenco. De acordo com a biografia de seu site, hoje ela atua como empreendedora e líder cristã.

Erika é fundadora da Proclaim, uma marca de roupas com temática evangélica, e apresentadora do podcast Midweek Rise Up. Também criou duas organizações sem fins lucrativos, segundo seu site.

Ex-jogadora universitária de basquete pela NCAA na Universidade Regis, é formada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Estadual do Arizona. Concluiu um mestrado em Direito (Estudos Jurídicos Americanos) na Liberty University, onde atualmente cursa doutorado em Estudos Bíblicos.

Erika Kirk era presença constante ao lado do marido em palestras e eventos públicos. Segundo postagens em seu Instagram, o casal teve seu primeiro encontro em setembro de 2018, em Nova York. Dois anos depois, em dezembro de 2020, Charlie a pediu em casamento, e eles se casaram em 8 de maio de 2021, no Arizona.

Erika costuma postar fotos da família no Instagram. Desde o início do mês, ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio sobre a família, previsto para o dia 16.

Até o momento Erika não se pronunciou sobre a morte do marido. Horas antes do assassinato de Charlie Kirk, ela publicou em seu X a mensagem "Salmo 46:1 - Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia".

Relembre o caso

Charlie Kirk morreu ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley. O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Um suspeito foi detido e liberado após interrogatório. Informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Até a publicação deste texto, a identidade do suspeito não havia sido revelada. Segundo a polícia federal dos EUA, as buscas continuam.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

