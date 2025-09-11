Topo

Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 11h52

A ministra Cármen Lúcia, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), será a quarta magistrada a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sessão começa hoje, às 14h.

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Nesta semana começou a fase de votação do julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino proferiram seus votos na terça-feira. Luiz Fux deu seu parecer ontem.

Depois deles, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

  1. Cármen Lúcia;
  2. Cristiano Zanin;

Julgamento segue até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Será uma nova sessão, com início às 14h. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.

Próximas sessões do julgamento:

  • 11/9 (quinta). às 9h e às 14h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

Apesar da data extra, duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

