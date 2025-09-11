Topo

Notícias

Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 20h38

A Primeira Turma do STF fixou em 27 anos e três meses a pena de Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista, além de 124 dias multa, com valor de dois salários mínimos cada um. O ex-presidente foi condenado por todos os crimes dos quais era réu.

O que aconteceu

Bolsonaro respondia por cinco crimes no total. As penas fixadas pelo STF para cada um deles são as seguintes:

  1. Organização criminosa armada: 7 anos e 7 meses
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses
  3. Golpe de Estado: 8 anos e 2 meses
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça: 2 anos e seis meses de detenção e 62 dias multa
  5. Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses de detenção e 62 dias multa

A maioria da Primeira Turma acatou proposta do relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF permite, entretanto, que ministros que votam pela absolvição apresentem proposta de pena nesta etapa, mas ele não quis, justificando com "coerência".

Moraes votou para que 24 anos e nove meses da pena de Bolsonaro sejam de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além dos 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Moraes sugeriu o pagamento de um salário mínimo, mas reajustou o valor a pedido de Dino. O ministro Flávio Dino sugeriu o aumento por Bolsonaro ter demonstrado "alta capacidade econômica". O relator da ação aceitou a proposta e citou que o ex-presidente disse, em depoimento, que recebeu mais de R$ 40 milhões em Pix de apoiadores.

Moraes citou idade para atenuar parte da pena de Bolsonaro. O ministro relator afirmou que não aplicará ao ex-presidente a pena máxima nos crimes em que ele foi condenado. Bolsonaro tem 70 anos.

Todos os integrantes do chamado "núcleo crucial" foram condenados por tentativa de golpe e outros crimes. A exceção é o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi condenado pela Primeira Turma por três dos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República.

Participaram desta cobertura
Ana Paula Bimbati, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo
Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília

