Quadrilha especializada em roubos de motos de luxo em SP é alvo de operação policial

São Paulo

11/09/2025 09h07

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira, 11, uma operação contra organização criminosa especializada em roubos de motocicletas de luxo e fraudes tecnológicas. A ação foi conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A operação visa cumprir 39 mandados judiciais relacionados a crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com a atuação de mais de 100 policiais civis distribuídos em aproximadamente 50 equipes, operando simultaneamente em várias regiões da capital paulista e de Francisco Morato, região metropolitana.

Denominada Orbis Clausu, o nome da operação, em latim, significa mundo fechado e faz referência à forma como a quadrilha estruturava um circuito restrito e clandestino de crimes. Conforme as investigações, o grupo criminoso estava envolvido em roubos de motocicletas, comercialização ilegal de peças na internet e também fraudes no transporte público por meio da clonagem e falsificação de bilhetes eletrônicos.

Conforme a SSP, dos 20 alvos identificados na investigação, 11 foram presos nesta quinta-feira, um foi detido há alguns dias e está recolhido no sistema prisional e dois morreram em confronto com forças de segurança ao praticarem roubos de motocicletas durante a investigação. As defesas não foram localizadas.

Investigações identificaram dois núcleos distintos, segundo o Deic:

. Primeiro núcleo: especializado na subtração de motocicletas, com uso de violência e armas de fogo, estruturado em executores, olheiros, receptadores e fornecedores de armamento.

. Segundo núcleo: voltado a fraudes tecnológicas, com manipulação de cartões eletrônicos, softwares ilícitos, aliciamento de intermediários e movimentação financeira em contas de terceiros.

