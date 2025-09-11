STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Após a Primeira Turma formar maioria para condenação de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete envolvidos no chamado "núcleo crucial" da trama golpista, os mesmos ministros decidirão as penas de cada um.

O que aconteceu

A discussão da dosimetria da pena ocorre após todos os ministros apresentarem votos. No momento, o presidente da Turma, Cristiano Zanin, profere o seu, o último do grupo.

No debate, cada ministro apresenta uma pena para os réus, de forma individualizada sempre. A discussão na Primeira Turma pode começar hoje ou amanhã, quando ainda há uma sessão reservada para o julgamento da trama golpista.

O ministro Flávio Dino disse em seu voto que há "níveis de culpabilidade diferentes" entre os réus. Para ele, por exemplo, Bolsonaro e o general Braga Netto tiveram "papel dominante" e devem ter uma punição diferente da dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). "Dosimetria não é matemática", argumentou Dino.

Bolsonaro e seus aliados foram condenados por golpe de Estado e outros quatro crimes. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso de Ramagem. Atualmente deputado federal, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas aos episódios que ocorreram quando já possuía mandato de parlamentar, a regra é prevista na Constituição. Ele responde aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para vítima, e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Bolsonaro pode ser preso?

O ex-presidente pode ficar em prisão domiciliar. A possibilidade do cumprimento da eventual pena em casa é considerada nos bastidores de Brasília segundo a colunista do UOL Letícia Casado, que ouviu lideranças partidárias e integrantes de tribunais superiores, sob anonimato.

Apesar da soma das acusações, Bolsonaro não poderia ficar 46 anos na prisão. Isso porque, no Brasil, o tempo máximo de cumprimento de pena é de 40 anos. Esse limite foi ampliado de 30 para 40 anos com a aprovação do pacote anticrime, apresentado pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, durante o governo do próprio Bolsonaro.

Uma eventual prisão dos réus não ocorre de forma automática. A detenção só poderá ser efetivada após julgamento dos recursos contra a condenação. Existem também formas de progressão de regime previstas na lei. Com elas, condenados criminalmente tentam recorrer para não ficarem encarcerados, indo do regime fechado para o semiaberto e aberto. É raro, portanto, um cumprimento de pena tão longo.