Primeira Turma do STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe

Brasília

11/09/2025 16h10

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 11, para condenar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro por organização criminosa, por golpe de Estado e por abolição do Estado democrático de direito. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, que considerou Bolsonaro e outros réus culpados pela articulação golpista entre 2021 e 2023. O placar é de 3 a 1.

Além de Bolsonaro, outros sete acusados já têm maioria para serem condenados. As penas serão fixadas ao final da votação, assim como o local de cumprimento.

A maioria da Corte reconheceu que o grupo foi mentor de uma organização criminosa que agiu para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022, e manter Bolsonaro no poder.

A ministra Cármen Lúcia segue a leitura do seu voto. Ainda falta analisar os crimes de dano qualificado e dano ao patrimônio público.

O último a votar será o ministro Cristiano Zanin - que já sinalizou um voto também condenação.

