Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena

O general Walter Souza Braga Netto deve ter um desconto de nove meses na pena após ser condenado pela Primeira Turma STF (Supremo Tribunal Federal) a 26 anos de reclusão na trama golpista. Isso porque ele está preso desde 14 de dezembro de 2024 no Rio.

O que aconteceu

Braga Netto foi condenado hoje. A Primeira Turma do STF decidiu que ele deve ser punido por seu envolvimento na trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder mesmo após a derrota eleitoral em 2022.

Ele já está preso por tentar atrapalhar essa investigação. Alvo do inquérito que apura o plano de golpe de Estado, o general da reserva foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele havia sido ex-ministro da Casa Civil (2020) e ex-ministro da Defesa (março de 2021 a abril de 2022), além de vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Obstrução à Justiça levou à prisão preventiva. Segundo a investigação, ele tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e foi apontado como o responsável por um esquema para pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe.

Defesa nega crimes. Seus advogados sempre negaram que Braga Netto tenha tentado atrapalhar as investigações. Eles entraram com vários pedidos para a soltura do general, mas o benefício não foi concedido pelo STF. Eles também negam que ele tenha se envolvido no plano de golpe e criticaram que a sentença tenha sido determinada por uma delação feita por um "irresponsável" e que mentiu reiteradas vezes.

Legislação prevê abatimento de pena. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para contabilizar o período de pena privativa de liberdade.

Braga Netto está preso no Rio. General de quatro estrelas, ele está detido na 1ª Divisão do Exército, que é subordinada ao Comando Militar do Leste, na Vila Militar, zona oeste da cidade.

O papel do general na trama golpista

A acusação coloca Braga Netto como um dos principais articuladores do plano golpista. Ele foi acusado pela PGR de ter coordenado ou participado das ações mais violentas da trama, como o plano para matar autoridades e os ataques para pressionar os comandantes das Forças Armadas.

Braga Netto teria coordenado ataques contra militares que se opunham ao golpe. Segundo a PGR, os diálogos de WhatsApp do general com um subordinado "não deixam dúvida" sobre seu papel relevante para pressionar os colegas.

Plano previa assassinatos de autoridades. O plano "Punhal Verde Amarelo" previa o assassinato do então presidente eleito Lula (PT), de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes. Braga Netto teria coordenado a estratégia com os chamados "kids pretos", integrantes das Forças Especiais do Exército.

Reunião deu andamento ao "Punhal Verde Amarelo". Em 12 de novembro de 2022, Braga Netto teria feito uma reunião em sua casa com Mauro Cid, com o major Rafael de Oliveira e com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Em seguida, Moraes teria passado a ser monitorado. O grupo liderado pelo general tinha o objetivo de prender ou de matar o ministro, tudo isso de acordo com a investigação.

Dinheiro em espécie teria financiado o esquema. Cid diz ter recebido um montante em espécie das mãos de Braga Netto para entregar a Rafael de Oliveira, um dos militares que teria participado do plano.

Advogado criticou mudanças de versão do delator. José Luís Oliveira Lima citou a demora de 15 meses para Cid falar em entrega de dinheiro vivo. Destacou também que houve mudanças nas versões da história, como a data e o local em que a entrega teria ocorrido.

Crimes de Braga Netto, segundo a maioria do STF