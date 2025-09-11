Topo

Notícias

'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

Edinnho Silva, presidente do PT - Ricardo Stuckert
Edinnho Silva, presidente do PT Imagem: Ricardo Stuckert
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 18h02Atualizada em 11/09/2025 18h13

O presidente do PT, Edinho Silva, comemorou hoje a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Quem atenta contra o Estado democrático de Direito deve responder por seus atos. Ninguém está acima da lei", afirmou Edinho. "Com o resultado do julgamento —alcançado dentro do devido processo legal— a Justiça reafirma a soberania popular expressa nas urnas em 2022, com a eleição do presidente Lula, e o respeito à Constituição."

Segundo o petista, o julgamento vai "passar a limpo um dos capítulos mais lamentáveis da nossa história recente". "Esses ex-integrantes do governo se reuniram, fizeram documentos e discutiram em reuniões atentar contra as instituições brasileiras, além de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice [Geraldo] Alckmin e do Ministro Alexandre de Moraes", disse, por meio de nota enviada à imprensa.

A Primeira Turma do STF já formou maioria hoje para condenar o ex-presidente e mais seute réus. O cumprimento da pena após a confirmação da condenação de Bolsonaro só pode ocorrer, entretanto, depois do trânsito em julgado.

Edinho também mandou mensagem contra a anistia, debatida no Congresso. "Anistiar crimes contra a democracia e de quem planejou assassinatos seria um grave retrocesso. Nosso compromisso é com a democracia, a Justiça e o futuro do Brasil", afirmou.

A oposição já quer pautar e votar a anistia na semana que vem. Bolsonaristas têm afirmado que têm o bastante para aprovar a proposta e pressionado membros do centrão. Como o UOL mostrou, parlamentares avaliam que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, deu fôlego para a agenda.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Bolsonaro vai para a cadeia? Entenda a decisão da Primeira Turma do STF

Uruguai vai fechar 2025 com amistosos contra México e Estados Unidos

Zanin dá quarto voto e define condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Trump chama condenação de Bolsonaro por golpe de Estado de "muito surpreendente"

Bad Bunny evita shows nos EUA por risco de batidas contra imigrantes

Primeira Turma do STF condena Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Trump diz estar insatisfeito com condenação de Bolsonaro em julgamento no STF

'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

Preços de medicamentos para hospitais caem 1,37% em agosto ante julho, revela IPM-H

Jair Bolsonaro é condenado por golpe de Estado