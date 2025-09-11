'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

O presidente do PT, Edinho Silva, comemorou hoje a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Quem atenta contra o Estado democrático de Direito deve responder por seus atos. Ninguém está acima da lei", afirmou Edinho. "Com o resultado do julgamento —alcançado dentro do devido processo legal— a Justiça reafirma a soberania popular expressa nas urnas em 2022, com a eleição do presidente Lula, e o respeito à Constituição."

Segundo o petista, o julgamento vai "passar a limpo um dos capítulos mais lamentáveis da nossa história recente". "Esses ex-integrantes do governo se reuniram, fizeram documentos e discutiram em reuniões atentar contra as instituições brasileiras, além de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice [Geraldo] Alckmin e do Ministro Alexandre de Moraes", disse, por meio de nota enviada à imprensa.

A Primeira Turma do STF já formou maioria hoje para condenar o ex-presidente e mais seute réus. O cumprimento da pena após a confirmação da condenação de Bolsonaro só pode ocorrer, entretanto, depois do trânsito em julgado.

Edinho também mandou mensagem contra a anistia, debatida no Congresso. "Anistiar crimes contra a democracia e de quem planejou assassinatos seria um grave retrocesso. Nosso compromisso é com a democracia, a Justiça e o futuro do Brasil", afirmou.

A oposição já quer pautar e votar a anistia na semana que vem. Bolsonaristas têm afirmado que têm o bastante para aprovar a proposta e pressionado membros do centrão. Como o UOL mostrou, parlamentares avaliam que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro, deu fôlego para a agenda.