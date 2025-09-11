Topo

'Prática' e 'fácil de limpar': panela elétrica faz arroz e legumes no vapor

Panela de arroz Oster vem com vaporeira para legumes - Aphil/ Reprodução Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

11/09/2025 12h00

Para você que gosta de praticidade na cozinha, ter uma panela de arroz que também faça legumes no vapor pode ser uma boa opção. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo da Oster que custa menos de R$ 160 e é um dos mais vendidos na Amazon.

Ela tem capacidade para três copos de arroz, vem com vaporeira, que permite cozinhar alimentos no vapor, e é antiaderente. Confira abaixo os detalhes do produto, a opinião de quem comprou e também os pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Recipiente interno antiaderente removível

Capacidade para até três copos

Sistema de aquecimento que mantém o alimento quente após terminar o preparo

Acompanha vaporeira que permite cozinhar alimentos no vapor

Tampa de vidro refratário com ventilação que permite visualizar o preparo da sua refeição

Acompanha copo e colher

Voltagem 110 V ou 220 V (os preços podem variar)

O que diz quem comprou

Essa panela de arroz da Oster teve mais de mil vendas no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4.6 (do máximo de 5). Confira a seguir algumas opiniões positivas sobre quem comprou e gostou do produto:

É sensacional. (...) Prepara muito rápido, tamanho ok, ajuda demais na rotina. O que mais gostei é a facilidade para higienizar, o que eu sentia muita falta nas outras panelas que já comprei. (...) Juliano

Panela ideal para uma família de 4 pessoas. Super prática. Fácil limpeza. Super rápida. Cesto de legumes em alumínio. Panela perfeita. Eberson Ricardo Sabião

Tem o tamanho ideal para o dia a dia e famílias pequenas ou pessoas sozinhas. Aproveitei para fazer legumes no vapor enquanto cozinhava o arroz. Camila Carine

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores pontuaram que apesar dos benefícios, a panela demora para desligar, o que faz com que um pouco de arroz se queime no fundo.

A panela é muito boa, mas ela queima o arroz no fundo e demora muito a desligar sozinha, não desliga antes de queimar. Sophia

O produto é bom, mas sempre cria uma rapa de arroz que fica até levemente queimada. Ele poderia ser melhor se isso não acontecesse. Por este motivo escolhi continuar fazendo arroz da maneira tradicional e pus de lado essa panela. Se soubesse deste problema não a teria comprado. Rdreamer

Sempre deixa um "queimadinho" no fundo da panela. Para que isso não aconteça, é preciso ficar de olho no arroz, o que tira todo o benefício de uma panela "elétrica". Mas refogar legumes, é ok. Daniel Carmo

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

