Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

É de janeiro de 2023 um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A gravação aconteceu durante discurso de posse do presidente Lula (PT).

No entanto, publicações enganosas atribuem a imagem ao desfile cívico do dia 7 de Setembro deste ano.

O que diz o post

Post usa imagens de pessoas vestindo roupas vermelhas com a seguinte legenda: "URGENTE BRASÍLIA ESTÁ PINTADA DE VERDE E AMARELO COM VERMELHO TAMBÉM! SEM ANISTIA! O povo nas ruas mostra sua voz contra os privilégios dos golpistas". A publicação mistura a imagem com fotos reais da primeira-dama Janja e de Lula no desfile cívico do 7 de Setembro de 2025 em Brasília. Sobre o vídeo está escrito: "No 7 de setembro o povo brasileiro mandou o recado para os golpistas."

Por que é falso

Imagem é da posse de Lula em 2023. Em uma busca por frame do vídeo no Google é possível localizar imagens similares de uma multidão vestida de vermelho na Esplanada dos Ministérios. Um dos resultados da pesquisa leva a vídeos da posse do presidente Lula no canal da Câmara dos Deputados no Youtube (confira aqui e aqui).

Busca reversa leva a vídeos da posse de Lula no Youtube da Câmara dos Deputados Imagem: Reprodução/Youtube/Câmara dos Deputados

Post desinformativo usa imagem da Esplanada dos Ministérios da posse presidencial em janeiro de 2023 com data falsa Imagem: Reprodução/Instagram

Apoiadores gritaram "sem anistia" durante discurso de Lula. A manifestação foi registrada por jornais, como a Folha de S. Paulo e também pelo UOL. Veja abaixo:

Publicação mistura gravação antiga com imagens reais do 7 de Setembro. O vídeo que circula usa imagens de Janja e Lula no desfile cívico do dia da Independência em Brasília em 2025. É possível identificar que se tratam de imagens reais da cerimônia pela roupa usada pela primeira-dama: blusa branca e calça amarela.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters, Aos Fatos e AFP.

