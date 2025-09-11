Topo

Notícias

Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

11.set.2025 - É da posse de Lula um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios - Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
11.set.2025 - É da posse de Lula um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

11/09/2025 17h55

É de janeiro de 2023 um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A gravação aconteceu durante discurso de posse do presidente Lula (PT).

No entanto, publicações enganosas atribuem a imagem ao desfile cívico do dia 7 de Setembro deste ano.

O que diz o post

Post usa imagens de pessoas vestindo roupas vermelhas com a seguinte legenda: "URGENTE BRASÍLIA ESTÁ PINTADA DE VERDE E AMARELO COM VERMELHO TAMBÉM! SEM ANISTIA! O povo nas ruas mostra sua voz contra os privilégios dos golpistas". A publicação mistura a imagem com fotos reais da primeira-dama Janja e de Lula no desfile cívico do 7 de Setembro de 2025 em Brasília. Sobre o vídeo está escrito: "No 7 de setembro o povo brasileiro mandou o recado para os golpistas."

Por que é falso

Imagem é da posse de Lula em 2023. Em uma busca por frame do vídeo no Google é possível localizar imagens similares de uma multidão vestida de vermelho na Esplanada dos Ministérios. Um dos resultados da pesquisa leva a vídeos da posse do presidente Lula no canal da Câmara dos Deputados no Youtube (confira aqui e aqui).

camara posse lula - Reprodução/Youtube/Câmara dos Deputados - Reprodução/Youtube/Câmara dos Deputados
Busca reversa leva a vídeos da posse de Lula no Youtube da Câmara dos Deputados
Imagem: Reprodução/Youtube/Câmara dos Deputados

post fake posse - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Post desinformativo usa imagem da Esplanada dos Ministérios da posse presidencial em janeiro de 2023 com data falsa
Imagem: Reprodução/Instagram

Apoiadores gritaram "sem anistia" durante discurso de Lula. A manifestação foi registrada por jornais, como a Folha de S. Paulo e também pelo UOL. Veja abaixo:

Publicação mistura gravação antiga com imagens reais do 7 de Setembro. O vídeo que circula usa imagens de Janja e Lula no desfile cívico do dia da Independência em Brasília em 2025. É possível identificar que se tratam de imagens reais da cerimônia pela roupa usada pela primeira-dama: blusa branca e calça amarela.

lula janja 7/09 - Ricardo Stuckert/PR - Ricardo Stuckert/PR
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters, Aos Fatos e AFP.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

Jair Bolsonaro é condenado por golpe de Estado

Petróleo recua por temor de excesso de oferta

Estagiária é demitida da Câmara do DF após postar 'Fux tem que morrer'

EUA ameaçam tomar medidas contra estrangeiros que elogiem assassinato de Kirk

Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história