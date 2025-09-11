Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém delação de Cid

Os ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) consideraram, de forma unânime, válida a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Com voto do ministro Cristiano Zanin, delação de Cid foi considerada válida pelos cinco ministros da Turma. A defesa de Bolsonaro havia pedido a anulação da delação, afirmando que a colaboração "não deveria existir" e chamando Cid de "mentiroso".

Placar dificulta as chances das defesas de insistirem na tentativa de derrubar a delação premiada. Essa foi uma das estratégias centrais dos advogados Celso Vilardi e José Luís de Oliveira Lima, advogados do ex-presidente e de Braga Netto, respectivamente. Considerados os principais nomes da advocacia no julgamento, eles entraram no caso e focaram em atacar a delação como principal ponto da defesa.

A ministra Cármen Lúcia argumentou que Cid agiu livremente e que não há vício no acordo. "Atuou livremente, espontaneamente, porque queria. Reiterava sua vontade de colaborar e sempre esteve acompanhado por advogados."

Ontem, Fux entendeu que os benefícios da delação precisam de "calibragem". O magistrado ponderou que deve ser feita uma revisão de pena maior do que a negociada para Cid. Com a Polícia Federal, o tenente-coronel firmou acordo que prevê perdão judicial ou pena de até dois anos, restituição dos bens e valores apreendidos, além da extensão dos benefícios para o pai, esposa e filha dele.

O entendimento de revisão da pena ao tenente-coronel foi citado pela PGR. Para a Procuradoria-Geral da República, o "comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas" indica que a redução da pena deve ser "fixada em patamar mínimo". O Ministério Público sugeriu que a redução de 1/3 da pena imposta.

O que os ministros disseram sobre a delação

Eventuais omissões dolosas não acarretam na nulidade da delação, mas sim exigem necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e consequentemente sobre a total ou parcial modulação dos benefícios pactuados.

Alexandre de Moraes, ministro relator no STF da ação da trama golpista

Considero que a colaboração atendeu aos seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa.

Flávio Dino, ministro do STF

O réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado e as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ser já sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E na verdade, esse colaborador acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. Se não me falho a memória, Vossa Excelência, ontem, julgou procedente. E nesse sentido me parece desproporcional a anulação desta delação.

Luiz Fux, ministro do STF

O colaborador reafirmou desde as primeiras defesas até a sustentação que o colaborador agiu livremente, espontaneamente, porque queria. Então, não há nada que possa afirmar isso.

Cármen Lúcia, ministra do STF

Não vi, após um exame detalhado, nenhum vício na colaboração premiada de Mauro Cid Barbosa. Podemos ter diversos questionamentos em relação à delação, se ela deve existir no ordenamento jurídico ou não. Mas o fato é que ela existe e foi aprimorada pela lei 12.850, justamente para buscar garantir aos investigados e delatados que possam ter as condições necessárias e resguardados os direitos de cada um dos atores para que a colaboração seja utilizada de forma responsável e não para buscar alvos. Fiz análise atenta de todos os depoimentos e me parece que havia por parte do colaborador a intenção de cumprir aquilo que foi acordado com a Polícia Federal. Não vejo aqui nenhum tipo de vício.

Cristiano Zanin, ministro do STF

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Eduarda Esteves, do UOL, em São Paulo

Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL , em Brasília