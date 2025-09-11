Qual o ponto mais importante do voto do Fux? Especialistas opinam

Além de absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes da trama golpista, o voto do ministro Luiz Fux abriu uma série de divergências em relação ao entendimento do relator Alexandre de Moraes e surpreendeu especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Para especialistas em direito, o principal ponto do voto foi a "contradição" de Fux. Alguns deles destacaram que a posição do ministro foi contrária ao entendimento adotado por ele no julgamento de outros casos da própria trama golpista e o estilo mais duro na aplicação de penas que marca a atuação de Fux no STF.

No voto de 429 páginas, que durou mais de 12 horas, Fux pediu anulação de todo o processo. Ele disse que o STF não é a instância correta para o julgamento e pediu o envio do caso para a primeira instância. Para o ministro, discursos com ataques aos Poderes não configuram crimes, mas manifestação política com propósitos sociais. O voto deixou até colegas do STF "perplexos".

Fux também votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus. Já há dois votos pela condenação, os de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

E votou para condenar Braga Netto e Mauro Cid. No entanto, ele não concordou com a condenação pelos cinco crimes, mas só por abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Veja o que dizem especialistas sobre o voto de Fux:

Lênio Streck, jurista e professor de Direito

Se for assinalar o ponto ou um ponto, diria que é a contradição central do voto: como é possível absolver o chefe Bolsonaro e condenar seu ajudante de ordens por tentativa de abolição? Se Fux disse que não houve violência e não havia perigo de golpe, por qual razão condenou justamente quem não tinha nenhuma força, o ajudante (Mauro) Cid?

E por qual razão Braga Neto daria golpe? Para derrubar Bolsonaro? Ou para entregar um presente de natal ao chefe? O direito exige coerência e integridade, conforme diz o Código Processual. Contradições e questões ilógicas fragilizam qualquer posição jurídica.

Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC-SP

O voto tem contradições e diria que déficits técnicos na área do Direito. Primeiro, porque se contradiz com julgados do ministro e toda uma linhagem de pensamento jurídico. O ministro sempre defendeu no Supremo, que eu acho bom mudar, a vida sempre é boa quando a gente muda de posições, mas precisaria ser explícito isso. E ser aplicado não só a esse caso agora, mas ser aplicado a todos os outros casos futuros em que o ministro fosse julgar que tivesse semelhanças.

O princípio da isonomia, o princípio da igualdade obriga o juiz a julgar de forma igual os cidadãos que estejam em situações iguais, semelhantes. Então, não dá para ser garantista nesse voto e ser punitivista em todos os outros. Isso é uma contradição imensa.

Outra contradição que há é que o ministro considerou o Supremo competente para julgar os 'bagrinhos', digamos assim, os executores, mas acha que o Supremo não tem competência para julgar os mandantes (da tentativa de golpe). É algo muito estranho. (...) Eu diria que é uma tentativa desesperada de defender os réus.

Thiago Amparo, professor de Direito na FGV-SP

O principal ponto no voto do Fux foi a inconsistência com a jurisprudência do próprio Fux. Quem acompanha o Supremo sabe que Fux já havia endossado a competência do STF nos casos da trama golpista, e que Fux - ao contrário do que o voto desta semana sugere - já atuou em diversas ocasiões de forma antagonista a garantias legais, como contra o juiz de garantias e a favor da prisão depois da segunda instância.

Helena Lobo da Costa, professora de Direito da USP

Se for uma característica (do voto), eu diria que é a incoerência. Um voto que tem contradições internas (condena Mauro Cid e Braga Neto, mas não os demais, por exemplo), contradições com toda a posição anterior do ministro Fux, que sempre foi bastante duro em Direito penal, incoerências com as próprias posições doutrinárias mencionadas.

Em relação a um ponto do voto, eu acho que o mais relevante é o reconhecimento de que o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito absorve, nesse caso, o crime de tentativa de golpe de estado. Esse ponto me parece relevante porque é o ponto com maior chance de gerar uma divergência de 2 votos, a meu ver. Se ele for seguido pela ministra Cármen Lúcia ou pelo ministro Cristiano Zanin, haverá a possibilidade de embargos infringentes, a serem julgados no plenário do STF.

Leonardo Quintiliano, professor de Direito da ESEG

Do ponto de vista formal, o que mais chama atenção é o argumento temporal. Tanto a falta de prazo para maior defesa, considerando o 'data dump', quanto à celeridade do julgamento, atípica para tempos médios de julgamento no Brasil.

Quanto ao mérito, a compreensão do alcance dos elementos de cada tipo penal, em especial a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, apresenta naturais divergências entre autores, tendo em vista que são crimes pouco usuais e enfrentados tanto pelo Judiciário quanto pelos juristas.

Marina Coelho, advogada e vice-presidente do Instituto dos Advogados de SP