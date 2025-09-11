Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos

Topo

11/09/2025 07h52

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (11) que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país e solicitou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU após a incursão de drones, supostamente russos, em seu território.

A incursão na quarta-feira de quase 20 drones, que cruzaram a fronteira com a Ucrânia e Belarus, foi denunciada por Varsóvia, que pede um reforço das capacidades militares da União Europeia (UE) e da Otan em seu território. 

Moscou nega qualquer tentativa de atacar alvos no país e afirma que Varsóvia não tem evidências de que os drones eram russos.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da Aliança Transatlântica derrubou os dispositivos.

A Polônia é um apoio crucial para a Ucrânia desde o início da invasão russa e várias potências ocidentais condenaram a presença dos drones.

"A pedido da Polônia, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será convocada para abordar a violação do espaço aéreo polonês por parte da Rússia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores na rede social X.

A Polônia pretende "chamar a atenção do mundo para este ataque sem precedentes perpetrado por drones russos contra um país membro não apenas da ONU, mas também da União Europeia e da Otan", declarou o chefe da diplomacia polonesa, Radoslaw Sikorski, à emissora RMF FM.

Segundo o ministro, a incursão "não é apenas um teste para a Polônia, mas também para toda a Otan, e não apenas na área militar, mas também política".

Paralelamente, a Polônia anunciou que restringirá o tráfego aéreo em sua fronteira leste "para garantir a segurança nacional", segundo um comunicado da Agência de Controle de Tráfego Aéreo (PAZP).

Segundo o porta-voz da agência, Marcin Hadaj, entrevistado pela AFP, o tráfego aéreo estará fechado, salvo exceções, ao longo da fronteira com Belarus e Ucrânia, a partir desta quinta-feira e até 9 de dezembro. 

O porta-voz precisou que as limitações se estendem até uma altitude de três quilômetros e "não afetam a aviação civil" que voe mais alto.

A zona de restrição se estende na Polônia em uma faixa de 26 a 46 quilômetros de profundidade. E estabelece que o sobrevoo de drones na zona afetada está proibido "dia e noite".

Varsóvia afirma que 19 drones entraram no espaço aéreo polonês na madrugada de quarta-feira, sem provocar feridos. Pelo menos três drones, "de fabricação russa", segundo Sikorski, foram derrubados pelo Exército polonês com o apoio dos aliados da Otan. 

O Ministério do Interior polonês informou que os destroços de 16 aparelhos foram encontrados. Além disso, uma casa e um veículo sofreram danos na região leste do país.

- Avalanche de protestos -

A incursão provocou uma avalanche de protestos dos aliados da Polônia. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, denunciou uma "ação agressiva" da Rússia e o presidente da França, Emmanuel Macron, exigiu que Moscou abandone o que classificou como "comportamento imprudente".

O embaixador americano na Otan afirmou que Washington apoia seus aliados no bloco. "Defenderemos cada centímetro do território" da Aliança, escreveu no X Matthew Whitaker.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, acusou a Rússia de querer "testar nossa unidade" e afirmou que, segundo "as indicações", a incursão foi "intencional".

A pedido de Varsóvia, a Otan ativou o artigo 4 do tratado fundador da Aliança, que estabelece que os países membros se consultarão quando, a critério de qualquer um deles, "a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes for ameaçada".

A China, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e apoio diplomático de Moscou, pediu um "diálogo" às partes envolvidas. 

"A China espera que todas as partes envolvidas resolvam adequadamente suas divergências por meio do diálogo e da consulta", declarou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

