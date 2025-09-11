Polônia diz que Conselho de Segurança da ONU se reunirá sobre incursões de drones

Por Pawel Florkiewicz e Barbara Erling

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia disse nesta quinta-feira que o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência para discutir as incursões de drones em seu espaço aéreo, que seu presidente retratou como uma tentativa da Rússia de testar a resposta de Varsóvia e da Otan.

A Polônia também proibiu voos de drones ao longo de suas fronteiras orientais com a Belarus e a Ucrânia, e limitou o tráfego aéreo de pequeno porte no local, depois de abater o que disse serem drones russos que violaram seu espaço aéreo na quarta-feira.

A Polônia foi apoiada por seus aliados da Otan ao abater os drones -- a primeira vez que se tem conhecimento que um membro da aliança militar disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Rússia disse que não tinha a intenção de atingir nenhum alvo na Polônia e que não faria mais nenhum comentário sobre o incidente. Um comandante sênior da Otan afirmou que ainda não se sabe se a incursão do drone foi intencional.

Mas o incidente levantou questões sobre a preparação da Otan contra ataques de drones, alimentou as tensões com a Rússia e levou alguns líderes ocidentais a buscar novas sanções contra Moscou e questionar seu compromisso com os esforços de paz na Ucrânia.

"Essa provocação russa, como os generais e nossos soldados estão bem cientes, nada mais foi do que uma tentativa de testar nossas capacidades, nossa habilidade (na Polônia) de responder", disse o presidente polonês, Karol Nawrocki, aos soldados na quinta-feira.

"Foi uma tentativa e uma provocação para responder, para testar o mecanismo de ação dentro da aliança do Atlântico Norte, nossa prontidão para responder."

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia afirmou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniria a pedido de Varsóvia, mas não disse quando.

A ONU não comentou imediatamente, mas Eslovênia, Dinamarca, Grécia, França e Reino Unido pediram ao Conselho de Segurança que se reunisse na sexta-feira, disseram diplomatas na quarta-feira.

"Estamos chamando a atenção do mundo para esse ataque sem precedentes de drones russos contra um membro da ONU, da UE e da Otan", disse o ministro das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski.

Caças F-16 poloneses, F-35s holandeses, aviões de vigilância AWACS italianos e aeronaves de reabastecimento em voo da Otan foram escalados na operação para abater drones no espaço aéreo polonês durante a noite de terça para quarta-feira, disseram as autoridades.

(Reportagem de Pawel Florkiewicz, Barbara Erling, Anna Koper, Karol Badohal, Marek Strzelecki e Anna Magdalena Lubowicka)