Polícia prende jovem suspeito de atirar no pescoço de PM em Paraisópolis

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na manhã de hoje, o suspeito de atirar no pescoço de um agente durante abordagem em Paraisópolis, na zona sul da capital, no mês passado.

O que aconteceu

Kauan Alison Alves dos Santos, 20, foi detido por volta das 4h de hoje. O suspeito estava escondido na comunidade do Jardim Ângela e tentou fugir ao avistar a viatura da PM, mas os policiais conseguiram prendê-lo.

Policiais reconheceram Kauan devido a uma cicatriz que ele tem no rosto. Além disso, o jovem já era procurado desde dezembro do ano passado por suspeita de roubo e extorsão.

Kauan foi levado para a delegacia e passará por audiência de custódia. Ele é acusado de ser o responsável por atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino.

Militar foi hospitalizado, mas já recebeu alta. Exames feitos no Hospital das Clínicas apontaram que Johannes não foi atingido em nenhuma área vital. O PM tem 10 anos de experiência.

Outro suspeito de participação no crime foi preso no mês passado. Gabriel Vieira dos Santos, 28, foi detido em Itaquaquecetuba e, por ser réu primário, ele vai responder em liberdade. O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Crime aconteceu durante abordagem

SSP-SP disse que cabo Santana acompanhava motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que a dupla havia participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.

Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan Alison Alves dos Santos. O agente segura o rapaz, enquanto outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".

É possível ver no vídeo que Kauan segura a própria arma na mão direita. Em determinado momento, ele a aponta em direção ao pescoço do cabo e dispara.

PM cai no chão e Kauan foge. Na sequência, Gabriel pega a arma do cabo no chão e também corre.

Cabo acionou o Copom (Centro de Operações da PM). "Estou baleado", diz. Na sequência, ele consegue se levantar e espera o socorro.

O homem apontado como autor do disparo é Kauan Alison Alves dos Santos (à esq.); Gabriel Vieira dos Santos (à dir.) também é procurado Imagem: Coluna de Josmar Jozino/UOL

Câmera acoplada no uniforme do cabo Santana registrou o momento que ele foi baleado. Ele chegou a dizer que estava "perdendo os sentidos" e pediu apoio.