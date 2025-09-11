Câmara de São Paulo aprova reembolso médico para famílias de procuradores

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em segundo turno, o PL (projeto de lei) 963/2025 que garante representação de agentes públicos pela PGM (Procuradoria Geral do Município) por atos praticados no exercício da função.

O que aconteceu

PL garante aos funcionários públicos em cargos de chefia o direito de receber assessoria jurídica pública pela PGM. Hoje, isso só acontece com secretários, o prefeito e o vice-prefeito.

Representação ocorrerá em ações judiciais cíveis e em processos administrativos relativos a atos praticados durante a atividade regular do cargo. De acordo com o texto do projeto, aprovado em 1º turno em 3 de agosto, a medida deverá ser solicitada por meio de requerimento.

Projeto prevê ainda que gastos com plano de saúde de procuradores do município e dependentes serão reembolsados. A Prefeitura de São Paulo apresentou um substitutivo com a inclusão de um artigo que prevê o reembolso de até R$ 3,5 mil para despesas em saúde, o que gerou críticas. Ainda de acordo com o PL, o montante total do reembolso será determinado em ato pelo procurador-geral do município.

Foram 31 votos favoráveis, 15 contrários e uma abstenção. O texto agora vai à sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na fase de discussão, a vereadora Janaina Paschoal (PP) questionou que outros funcionários públicos não têm o mesmo benefício. "Por mais importante que os senhores procuradores sejam, os guardas municipais, os médicos, os enfermeiros e os professores que servem ao município e as demais outras carreiras não têm nada parecido com isso", disse.

A bancada do PSOL votou contrariamente ao PL. A sigla também contestou o reembolso da saúde e a falta de abrangência da representação da Procuradoria para os demais servidores públicos. "Por que um procurador deve ter algum tipo de privilégio? Entendo que é uma responsabilidade alta, mas para isso tem um salário alto. Por que vai precisar ter ali um benefício de indenização das despesas em saúde sem nem ter limite fixado?", perguntou a vereadora Luana Alves (PSOL).

O vereador Fabio Riva defendeu o projeto de lei. "Os procuradores não são irresponsáveis, eles são responsáveis e vão ter a capacidade e o discernimento [de gerir o fundo para reembolso e o limite de gastos] da melhor forma que pode acontecer, como eles já tem feito até agora", falou o parlamentar.

Reembolso com as despesas de saúde será custeado pelo FEPGMSP (Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município). "Esse é o fundo de honorários sucumbenciais dos procuradores. Tem uma gestão direta da Procuradoria-Geral do Município", explicou Riva. "A alteração é para que pudéssemos autorizar que o próprio o fundo fizesse a contratação desses planos de saúde também para os dependentes: menores, incapazes, pais e aos aposentados. Então, não existe nenhum recurso público, não tem nenhum dinheiro do tesouro direto nesse fundo", acrescentou.

São Paulo tem 397 procuradores na ativa —é a categoria com a maior remuneração do funcionalismo municipal: R$ 46 mil, em média, fora auxílios. Mais que o prefeito, que recebe R$ 38 mil. Procuradores também podem exercer advocacia privada.

Reportagem do UOL mostrou que o órgão criou um auxílio de R$ 22 mil para cada procurador comprar eletrônicos, como computadores, smartphones e tablets. O valor é disponibilizado a cada três anos. Os produtos não são incorporados ao patrimônio público, ou seja, passam a pertencer aos procuradores de forma privada.

Como vai funcionar a representação dos agentes públicos

Para requerer a representação da PGM deverão ser observadas algumas condições: o agente público ser titular de cargo político, dirigente de autarquias ou servidor público vinculado à administração e às entidades autárquicas do município. Também estão entre os critérios ter praticado o ato com estrita observância de orientação formal prévia emitida pela PGM, e existir convergência de interesses entre a administração municipal e o agente público a ser representado.

Benefício se aplica a cargos de chefia e apenas em situações específicas. Por exemplo: um gestor municipal —administrador de autarquia ou secretário— responsável por um processo licitatório, é processado por uma empresa que eventualmente perdeu o certame. Nesse caso, caberá à Procuradoria Geral do Município defendê-lo.

Será criada na estrutura organizacional da PGM um órgão que terá a função de executar a representação. Segundo o PL, o nome será NDAAP (Núcleo de Defesa de Atos Praticados por Agentes Públicos).

O que diz a Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal afirmou que os procuradores não têm convênio médico custeado pela prefeitura. Em nota, a administração detalhou ainda que não qualquer ônus para os cofres públicos.

A PGM também esclareceu que o valor máximo de reembolso permanece o mesmo desde a criação do programa. "Dessa forma, não haverá aumento das despesas já previstas no fundo de honorários. Na lei aprovada ficou expresso que a somatória dos gastos do procurador e dos seus dependentes legais deve observar o limite único fixado em ato do procurador geral, que atualmente é de R$ 3,5 mil".