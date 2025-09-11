Petróleo fecha com queda de 2% por preocupações com excesso de oferta global

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com queda de cerca de 2% nesta quinta-feira, uma vez que as preocupações com a possível redução da demanda dos Estados Unidos e o amplo excesso de oferta compensaram as ameaças à produção decorrentes do conflito no Oriente Médio e da guerra na Ucrânia.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$1,12, ou 1,7%, fechando a US$66,37 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$1,30, ou 2,0%, a US$62,37.

A Agência Internacional de Energia disse em seu relatório mensal que a oferta mundial de petróleo aumentará mais rapidamente do que o esperado este ano, devido aos aumentos de produção planejados pela Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Rússia.

"Os preços do petróleo estão caindo hoje em resposta às manchetes pessimistas da IEA (na sigla em inglês), que sugerem um enorme excesso de oferta no mercado de petróleo no próximo ano", disse Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

No domingo, a Opep+ concordou em aumentar a produção a partir de outubro. No entanto, em outro relatório, a Opep manteve inalteradas as previsões de oferta e demanda não-Opep para o ano, citando uma demanda estável.

O mercado estava dividido entre uma percepção de escassez de oferta devido ao aumento das tensões no Oriente Médio e na Ucrânia e o excesso de oferta real devido à maior produção da Opep+ e ao aumento dos estoques, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

As exportações de petróleo da Arábia Saudita, líder da Opep, para a China devem aumentar, disseram várias fontes comerciais à Reuters nesta quinta-feira, com a empresa de energia Aramco, controlada pelo Estado, enviando cerca de 1,65 milhão de barris por dia em outubro, um aumento acentuado em relação aos 1,43 milhão de bpd alocados em setembro.

O mercado também está questionando por quanto tempo a China poderia continuar a absorver barris e manter baixos os estoques da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), disse Giovanni Staunovo, analista do UBS, acrescentando que os investidores também estavam atentos a novas sanções que afetariam o petróleo russo.

