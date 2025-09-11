Petrobras escolhe Vallourec para apoiar suas operações em contrato de US$1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras contratou a fabricante de tubos de aço Vallourec para o apoio a suas operações marítimas até 2029, anunciou a fabricante nesta quinta-feira.

O pedido, que inclui o fornecimento de tubos e serviços associados, pode gerar receitas de até US$1 bilhão, afirmou o grupo.

Ele cobrirá as necessidades das operações offshore da Petrobras de 2026 a 2029.

O CEO da Vallourec, Philippe Guillemot, afirmou que o contrato ilustra o sucesso de seu plano de investimentos no Brasil.

Isso permitiu que a empresa produzisse localmente tubos que antes teriam que ser importados.

Nos últimos dois anos, a Vallourec reduziu os volumes de produção e se concentrou em produtos de alto valor agregado como parte de um plano para reduzir sua dívida, acrescentou.

Em setembro do ano passado, a Vallourec assinou um contrato de três anos com a Petrobras para o fornecimento de até 25.000 toneladas de tubos de aço e acessórios para o desenvolvimento dos projetos Sepia 2 e Atapu 2.

