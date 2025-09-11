Topo

Petrobras despachou esta semana 1,3 GW para atender setor elétrico, diz diretora

11/09/2025 17h07

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras foi chamada a operar termelétrica devido ao nível mais baixo dos reservatórios hidrelétricos e despachou esta semana 1,3 gigawatts para atender o mercado consumidor de eletricidade, disse a diretora executiva de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Angélica Laureano, nesta quinta-feira.

Durante evento no Rio de Janeiro, ela disse acreditar que o despacho térmico tende a crescer no Brasil dado o nível dos reservatórios das hidrelétricas.

Laureano afirmou que a Petrobras conta com oferta de gás natural para atender um maior despacho de térmicas no Brasil, seja o insumo produzido no pré-sal ou o gás natural liquefeito importado.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

