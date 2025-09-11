Petrobras capta US$ 2 bilhões com venda de títulos no exterior

Alta procura

No comunicado, a Petrobras enfatiza que a procura dos investidores estrangeiros pelos títulos da companhia foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A estatal ressalta que o chamado spread ? diferença entre taxas de juros ? em relação aos títulos do Tesouro dos EUA é o menor desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030.

Os títulos do Tesouro americano são considerados os mais seguros do mundo, ou seja, com menor risco de não pagamento.

O spread menor é uma sinalização de que diminui a percepção de risco dos investidores em relação aos papéis da Petrobras. Para empresa, quanto menor o spread, menor o custo para obter recursos.

A companhia de petróleo informou que os recursos captados com os Global Notes serão usados "para fins corporativos gerais".

Avaliação positiva

O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia que a venda de títulos é um "movimento positivo para a companhia", que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de captação.

"Esses spreads reduzidos sinalizam uma avaliação positiva da força da Petrobras em manter baixos custos de extração e forte geração de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos preços de petróleo, pois essa resiliência operacional e financeira se mostra como um diferencial", disse à Agência Brasil.