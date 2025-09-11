Pessoas mortas em ataque de barco pelos EUA não eram do Tren de Aragua, diz ministro venezuelano

(Reuters) - Nenhuma das 11 pessoas mortas em um ataque militar dos Estados Unidos a uma embarcação no Caribe na semana passada era membro da gangue venezuelana Tren de Aragua, disse o ministro do interior da Venezuela nesta quinta-feira, enquanto o país sul-americano mobilizava tropas em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o barco estava transportando narcóticos ilegais, mas forneceu poucas informações adicionais sobre o incidente, mesmo em meio a exigências de membros do Congresso dos EUA para justificar a ação.

"Eles confessaram abertamente que mataram 11 pessoas", disse o ministro do Interior e líder do partido governista, Diosdado Cabello, na televisão estatal. "Fizemos nossas investigações aqui em nosso país e há as famílias das pessoas desaparecidas que querem seus parentes e, quando perguntamos nas cidades, nenhum era do Tren de Aragua, nenhum era traficante de drogas."

"Um assassinato foi cometido contra um grupo de cidadãos usando força letal", acrescentou Cabello, questionando como os EUA puderam determinar se havia drogas no barco e por que as pessoas não foram presas.

O governo venezuelano disse, após o incidente, que um vídeo postado por Trump sobre o ataque era inteligência artificial.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que seu país implantará defesas militares, policiais e civis em 284 locais de "frente de batalha" em todo o país, sua mais recente demonstração de capacidade militar.

(Reportagem da Reuters)