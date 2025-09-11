Topo

Notícias

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 27 mil na semana, a 263 mil

São Paulo

11/09/2025 09h46

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 27 mil na semana até 6 de setembro, a 263 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 11. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 231 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para baixo, de 237 mil a 236 mil.

O número de pedidos continuados ficou inalterado na semana encerrada em 30 de agosto, em 1,939 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

