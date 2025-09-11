Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

Um pastor que atua com dependentes químicos disse em uma reunião da Câmara de Divinópolis (MG) que expulsava pessoas em situação de rua da cidade com ameaças de morte. O vídeo repercutiu nas redes e o caso está sendo denunciado ao Ministério Público.

O que aconteceu

A fala ocorreu durante uma reunião da Comissão de Justiça, que discutia o funcionamento de comunidades terapêuticas no município. Realizado no dia 4 e transmitido ao vivo pelo Legislativo, o encontro tinha como pauta instituições consideradas clandestinas e alvo de denúncias de intolerância religiosa, endividamento forçado e exploração de trabalho.

O pastor Wilson Botelho admitiu ameaçar pessoas em situação de rua. "Você é de Campo Grande? Você vai embora agora. Se atravessar aquela ponte, amanhã às 4 horas da tarde eu vou fazer seu sepultamento. É só eu dar a ligada aqui e você vai tomar dois tiros na cabeça."

Botelho afirmou que passou três anos e meio atuando na Praça Candidés, onde teria retirado mais de 300 pessoas e "limpado" o espaço. Segundo ele, a ação no local, considerado o marco zero da cidade, era apoiada por um coronel da Polícia Militar e por dez homens. O pastor disse oferecer pão e café para "atrair amizade" antes de levar moradores para cidades vizinhas.

As declarações não foram contestadas pelos vereadores presentes. Durante a reunião, eles apenas fizeram intervenção para controlar o tempo da fala, sem se posicionar contra o conteúdo.

O religioso também se referiu de forma pejorativa a pessoas em situação de rua. Ele usou termos como "vagabundos" e "pilantras" e disse que não se via obrigado a oferecer comida sem uma "solução definitiva" do poder público. "Eu vou engordar vagabundo?", questionou.

Botelho afirmou que sua atuação preenchia uma lacuna deixada pela polícia. Segundo ele, a corporação não poderia agir sem risco de punição, mas como cidadão ele teria liberdade para fazê-lo.

O UOL procurou Botelho em seu perfil pessoal no Instagram e pelo WhatsApp do Projeto Quero Viver. Até a publicação da reportagem, ele não havia respondido. A PM de Minas Gerais também foi acionada por e-mail. O espaço segue aberto para manifestação.

Contexto do debate

Botelho é líder do Projeto Quero Viver, que se apresenta nas redes como comunidade terapêutica. A instituição afirma prestar serviços "de apoio à dependência química" e já atuou em acolhimento de pessoas em tratamento. Foi nessa condição que o pastor participou da reunião da Comissão de Justiça da Câmara.

A polêmica em torno das ações envolvendo pessoas em situação de rua inclui o prefeito da cidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Gleidson Azevedo (Novo) apareceu ao lado da secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Coelho, e dos vereadores Matheus Dias (Avante) e Wellington Well (PP). Na gravação, eles acusaram cidades vizinhas de enviarem pessoas em situação de rua para Divinópolis. O prefeito chegou a afirmar que não atenderia pessoas vindas de fora.

A secretária e os vereadores também participaram da reunião da Comissão de Justiça. Foi no mesmo encontro que Botelho fez as declarações que geraram repercussão.

Vereador repudia fala do pastor, mas defende gestão municipal. Ao UOL, Wellington Well (PP) disse que interveio logo após as declarações e que o caso será encaminhado ao Ministério Público. "Repudio a fala dele, tanto que fiz uma fala na sequência justamente sobre essa situação, que não era aquilo que estávamos tratando. Tudo que a gente levantar será encaminhado ao Ministério Público", afirmou. Ele também elogiou a rede municipal de acolhimento, dizendo que encontrou atendimento "de qualidade" e com respeito à dignidade humana.

Vereador considera críticas como pauta ideológica. Em vídeo postado ontem (10) nas redes sociais, Wellington disse que pessoas em situação de rua "não podem virar pauta ideológica" e afirmou tratar o tema como uma "missão" pessoal, não uma disputa política. Ele reforçou que cada convidado responde por suas falas e defendeu a secretária Juliana Coelho, afirmando que a prefeitura mantém o trabalho de acolhimento.

O vereador Matheus Dias (Avante) foi procurado pelo UOL por meio de WhatsApp e Instagram. Até a publicação da reportagem ele não havia respondido. A secretária Juliana Coelho e a prefeitura de Divinópolis foram contatadas, por meio de WhatsApp e por e-mail, mas não responderam aos questionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.

O que diz a Câmara de Divinópolis

A Câmara Municipal de Divinópolis classificou as falas do pastor como "inaceitáveis, repugnantes e incompatíveis com os valores de uma sociedade democrática". A nota, publicada nos stories da Casa no Instagram, foi assinada pelo presidente Israel da Farmácia (Progressistas) e divulgada em 9 de setembro.

O Legislativo afirmou que não compactua com práticas que atentem contra a dignidade das pessoas. O texto repudiou declarações que incentivem violência ou intimidação.

A Casa pediu que autoridades apurem os fatos e adotem medidas legais cabíveis. O documento cita a possibilidade de responsabilizações penais e administrativas.

A nota reafirmou o compromisso do Legislativo com a proteção dos direitos humanos. Segundo a Câmara, o atendimento a pessoas em situação de rua deve ser digno e acompanhado de políticas públicas que priorizem assistência, reinserção e proteção social.

Repercussão política

O vereador Vítor Costa (PT) criticou a gestão municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social. "O Suas [Sistema Único de Assistência Social] é universal. O que pode ser discutido entre os municípios é o rateio de custos, mas jamais a negativa de atendimento. Isso é crime e revela preconceito e ódio contra uma população extremamente vulnerável."

O diretório municipal do PT divulgou nota de repúdio à fala do pastor. O partido classificou a declaração como "desumana, criminosa e incompatível com qualquer perspectiva de direitos humanos" e criticou a secretária Juliana Coelho por não ter se posicionado contra as declarações.

A deputada estadual Lohanna França (PV) gravou um vídeo criticando o pastor e o prefeito. "Em reunião gravada na Câmara Municipal de Divinópolis, um pastor admitiu ter cometido condutas absurdas e, na minha opinião, criminosas."

A deputada disse que acionará diferentes órgãos sobre o caso. Segundo ela, tanto o pastor quanto o prefeito serão denunciados ao MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O UOL contatou o MP-MG e os ministérios citados pela deputada, mas até o momento não houve confirmação do recebimento das denúncias.