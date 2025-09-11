Topo

Paramount Skydance prepara oferta pela Warner Bros Discovery, diz WSJ

11/09/2025 16h27

(Reuters) - A Paramount Skydance está preparando uma oferta para adquirir a Warner Bros Discovery, com apoio da família Ellison, informou o jornal The Wall Street Journal nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com a situação.

As ações da Warner Bros subiam quase 30%, enquanto as da Paramount avançavam 7% após a notícia.

A oferta será por toda a empresa, incluindo suas redes a cabo e estúdio de cinema, disse a reportagem, que vem apenas algumas semanas depois que a empresa de David Ellison, Skydance, comprou a Paramount Global por US$8,4 bilhões. David Ellison é filho do bilionário Larry Ellison.

A Paramount se recusou a comentar, enquanto a Warner Bros não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A possível oferta ressalta a intensificação das pressões por consolidação no setor de mídia, à medida que os participantes tradicionais buscam ganhar escala e alavancagem de streaming em meio ao declínio da audiência da televisão e ao aumento dos custos de conteúdo.

Após a fusão da Paramount com a Skydance Media, David Ellison tem procurado uma maneira de fortalecer o portfólio de filmes e as ambições de streaming da empresa, ao mesmo tempo em que corta custos e reestrutura seu serviço Paramount+.

A família Ellison tem sido fundamental para financiar a expansão da Skydance. Analistas observaram que qualquer aquisição da Warner Bros Discovery provavelmente exigiria um financiamento privado significativo, dado o tamanho do negócio e as limitações do balanço patrimonial da Paramount Skydance.

Uma fusão desse tipo pode enfrentar escrutínio antitruste. Mas Larry Ellison, cuja participação de 40% na Oracle o levou ao segundo lugar na lista de bilionários do mundo, provavelmente aproveitará sua formidável riqueza e seu peso político em Washington para fechar o negócio.

(Reportagem de Zaheer Kachwala e Deborah Sophia em Bengaluru)

