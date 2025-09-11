Topo

Para jornal francês, Moraes vê julgamento de Bolsonaro como 'missão em defesa da democracia'

O jornal francês Les Echos desta quinta-feira (11) traz uma matéria sobre a reta final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, focando no ministro Alexandre de Moraes. O correspondente do diário em São Paulo, Thierry Ogier, lembra que os juízes do Supremo Tribunal Federal começaram a votar no início desta semana para determinar se o líder da extrema direita é culpado de tentativa de golpe de Estado no Brasil. 

Les Echos afirma que Alexandre de Moraes transformou o processo de Bolsonaro em "uma missão em defesa da democracia". A matéria destaca que, para o ministro, não há dúvidas de que o ex-presidente liderou uma operação para se manter na presidência e impedir uma alternância democrática e republicana do poder. No entanto, para seus opositores, as decisões do presidente do STF, como a determinação da prisão domiciliar de Bolsonaro, são muito radicais, pondera o jornal.

A matéria também faz uma retrospectiva da carreira do juiz de 57 anos, que o diário classifica de "fulgurante". Secretário da Justiça de São Paulo aos 33 anos, ministro da Justiça durante o governo de Michel Temer em 2016, Moraes chega à liderança do Supremo um pouco antes das eleições de 2022, relembra Les Echos.

Atualmente, com o Brasil dividido em dois pela polarização política, Les Echos afirma que a popularidade de Alexandre de Moraes é a "ilustração desta fratura aberta". Enquanto bolsonaristas o classificam de "psicopata", a esquerda o considera "indefectível", escreve.

Placar do julgamento

A imprensa francesa também segue com atenção o placar do julgamento de Bolsonaro. O canal France 24 dá destaque ao voto do ministro Luiz Fux, na quarta-feira (10), pela absolvição do ex-presidente e de outros cinco acusados.

A emissora afirma que Fux fez um apelo contra um "julgamento político", mas lembra que sua decisão não é suficiente para evitar que Bolsonaro seja condenado. A matéria salienta que o placar está em 2 a 1 pela condenação e a votação será retomada nesta quinta-feira. Para que a decisão final seja tomada, é necessária uma maioria simples de três sobre cinco votos.

Aos 70 anos e atualmente em prisão domiciliar, Bolsonaro pode ser condenado a uma pena de mais de 40 anos de prisão. O ex-presidente, inelegível até 2030, está ausente das audiências por motivos de saúde, segundo seus advogados. 

