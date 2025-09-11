Topo

Papa recebeu bandeira do Brasil com rosto de santo, e não de Bolsonaro

11.setembro.2025 - Papa recebeu bandeira com rosto do santo Carlo Acutis, e não de Bolsonaro
Papa recebeu bandeira com rosto do santo Carlo Acutis, e não de Bolsonaro
É falso que o papa Leão 14 recebeu uma bandeira do Brasil com rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro estampado e sorriu.

A cena compartilhada pelas peças de desinformativas mostra, na verdade, jovens entregando ao pontífice uma bandeira com o rosto de Carlo Acutis, jovem canonizado pelo Vaticano no domingo.

O que diz o post

Vídeo mostra jovens jogando aos seguranças do papa Leão 14 uma bandeira do Brasil com um rosto estampado. O objeto é entregue ao pontífice, que olha a face na bandeira e sorri. Até este momento do vídeo, não é possível identificar a figura estampada. Ao final é mostrado o rosto de Carlo Acutis na bandeira. O texto que acompanha a postagem, porém, diz: "O Papa sorriu pegando na bandeira do Brasil com o rosto de Bolsonaro."

Por que é falso

Rosto na bandeira era do santo Carlo Acutis, e não de Bolsonaro. O UOL Confere localizou o vídeo original por meio de busca reversa (aqui e abaixo). Ele foi postado por um grupo de jovens que viajou ao Vaticano para acompanhar a canonização de Acutis no domingo, dia 7 de setembro. "Tivemos a graça de entregar nossa bandeira ao querido pontífice Papa Leão XIV (pontifex) que recebeu, como sempre, com aquele sorriso no rosto. Isso não é apenas um acontecimento feliz, Deus através do sucessor de Pedro e da intercessão do Beato Carlo Acutis, confirma nosso apostolado, missão e principalmente nossa vocação a santidade!", diz o post, que em nenhum momento cita Bolsonaro.

Papa Leão 14 recebeu bandeira do Brasil com rosto de Carlo Acutis - UOL Confere - UOL Confere
Papa Leão 14 não recebeu bandeira do Brasil com rosto de Bolsonaro
Imagem: UOL Confere

Carlo Acutis é amplamente lembrado como o "padroeiro da internet". O jovem italiano, falecido em 2006, tornou-se o primeiro millennial a ser oficialmente declarado santo pela Igreja Católica após a confirmação de milagres atribuídos a ele, incluindo um ocorrido no Brasil (aqui).

A desinformação começou a circular em 7 de setembro, data marcada por atos pró-Bolsonaro. No Dia da Independência, manifestações a favor do ex-presidente foram realizadas em diversas cidades como São Paulo (aqui), Rio de Janeiro (aqui) e Belo Horizonte (aqui). O objetivo era pedir anistia ao ex-presidente em meio ao julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da trama golpista.

