Ouro fecha em queda, em correção de ganhos após dados dos EUA

São Paulo

11/09/2025 14h45

O ouro fechou em leve queda nesta quinta-feira, 11, corrigindo ganhos recentes, após dados de emprego e de inflação dos Estados Unidos reforçarem expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). O movimento ocorre apesar da queda dos rendimentos dos Treasuries e do dólar no exterior, que tendem a competir com o metal precioso como ativos seguros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,22%, a US$ 3.673,60 por onça-troy. A prata, por outro lado, avançou 1,31%, a US$ 42,14 por onça-troy, se reaproximando do maior nível em 14 anos.

O TD Securities avalia que o metal precioso está em uma "pausa técnica", após o aumento nos posicionamentos de fundos macro nos últimos meses. Analista da Zaye Capital Markets, Naeem Aslam aponta que o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA manteve a expectativa de "cortes de juros iminentes" pelo BC americano, enquanto o Fed tentar equilibrar também os riscos para o mercado de trabalho. Hoje, os pedidos semanais de auxílio-desemprego saltaram 27 mil, a 263 mil.

No radar, a Barrick Mining anunciou na quarta-feira, 10, ter fechado um acordo para vender a mina de ouro Hemlo para a Carcettu Capital por US$ 1,09 bilhão, incluindo US$ 875 milhões em dinheiro. A mineradora também receberá US$ 50 milhões em ações da Carcetti, que será renomeada como Hemlo Mining quando a transação for finalizada.

