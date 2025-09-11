Topo

Notícias

Opep mantém previsões de aumento da demanda para 2025 e 2026

11/09/2025 12h13

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve, nesta quinta-feira (11), suas previsões de aumento da demanda mundial de petróleo para 2025 e 2026, graças ao "sólido" crescimento da economia mundial.

A demanda mundial de petróleo deveria aumentar em 1,3 milhão de barris diários (mb/d) em 2025 e em 1,4 mb/d em 2026, perspectivas inalteradas em relação às estimativas do mês passado, informou a Opep em um relatório.

Consequentemente, se prevê que o consumo mundial de petróleo se situe em 105,1 mb/d em 2025 e em 106,5 mb/d em 2026, após os 103,8 mb/d de 2024.

"Prevê-se que a economia mundial mantenha um dinamismo sólido de crescimento até o fim de 2025" e "em 2026, apoiada por um alívio das tensões comerciais, uma atividade de consumo resistente e políticas governamentais favoráveis", destacou a Opep.

O crescimento econômico mundial é estimado em aproximadamente 3% em 2025, seguido de 3,1% em 2026, segundo a organização.

"Com os Estados Unidos assegurando vários acordos comerciais com parceiros importantes", como Europa, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido, "a incerteza em torno do comércio mundial diminuiu, embora persistam alguns riscos", informou a organização sediada em Viena.

