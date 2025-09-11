O que muda com o voto de Fux para absolver Bolsonaro?

O ministro do STF Luiz Fux votou ontem para absolver de todos os crimes a maioria dos réus do núcleo crucial da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que muda

Todos os efeitos do voto dele só serão conhecidos depois do veredito. A Primeira Turma do Supremo tem sessões marcadas para apreciar o caso até sexta-feira, e ainda faltam as manifestações de dois ministros: Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O julgamento será retomado nesta tarde, a partir das 14h.

A tendência é que Fux seja voto vencido. Com os votos favoráveis de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a maior parte dos réus está a um voto da condenação. Na Primeira Turma, composta por cinco ministros, três votos são suficientes para formar maioria.

A manifestação de Fux —que durou mais de 12 horas— pode ter repercussões jurídicas e políticas. Isso mesmo que a maioria dos ministros da Primeira Turma não concorde com ele. Veja algumas:

Fôlego ao projeto da anistia

Voto do ministro dá munição para que a oposição consiga apoio no Congresso para emplacar um projeto para anistiar os envolvidos no 8 de Janeiro. A avaliação é de integrantes da equipe do presidente Lula (PT) ouvidos pelo UOL.

A estratégia dos bolsonaristas é usar os argumentos de Fux para difundir a narrativa de que o STF persegue Bolsonaro. Se depois dos votos de Moraes e Flávio Dino o clima era de pessimismo, agora parlamentares aliados do ex-presidente planejam "reverberar ao máximo o voto", como disse a deputada Bia Kicis (PL-DF), para ganhar apoio da opinião pública e aumentar a pressão sobre os presidentes da Câmara e do Senado para pautar o projeto.

Chance de revisão judicial

Voto de Fux também dá argumentos para recursos das defesas e até eventual anulação do processo. Antes de se debruçar sobre as acusações, o ministro disse não acreditar que o STF seja a instância correta para discutir o caso e defendeu que o processo fosse enviado à primeira instância.

Se mais um ministro concordar com Fux, abre-se outro caminho para reverter uma eventual condenação. Com dois votos para absolver os réus, a defesa deles pode apresentar os chamados embargos infringentes, que poderiam levar o julgamento para o plenário da Corte, onde seria analisado pelos onze ministros, em vez dos apenas cinco da Primeira Turma.

O ministro Luiz Fux durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe para anular as eleições de 2022 Imagem: Adriano Machado/REUTERS

Recurso a cortes internacionais

Para defender a absolvição de Bolsonaro, Fux citou acordos internacionais dos quais o Brasil é parte. Isso agradou a defesa dos réus, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Ministro mencionou o Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto de San José, de 1978. Para os advogados ouvidos pelo Painel, isso aumenta as chances de que os argumentos de defesa sejam ouvidos por cortes internacionais de direitos humanos.

Além disso, um aliado da família Bolsonaro disse ao UOL que pretende apresentar argumentos de Fux ao governo dos EUA. A ideia é reforçar o discurso de que há uma perseguição do Judiciário ao ex-presidente. Desde julho, o governo de Donald Trump vem aplicando sanções a integrantes do STF pelo que chama de "caça às bruxas" contra Bolsonaro. O ministro relator, Alexandre de Moraes, já teve o visto revogado, e foi enquadrado na Lei Magnitsky, que prevê punições financeiras a pessoas que o país considera que tenham violado direitos humanos.

Futuro político e influência na Corte

A discordância de Fux foi estratégica pensando no futuro dele na Corte, diz a colunista do UOL Daniela Lima. "O próximo presidente da República, a partir de 2026, vai indicar três integrantes do STF, inclusive o sucessor de Luiz Fux. Ele pode estar apostando na vitória de um candidato, como se cogita que seja Tarcísio de Freitas, para manter influência no Supremo e trazer pessoas próximas a ele para dentro da Suprema Corte."

Fux, que hoje tem 72 anos, se aposenta compulsoriamente em 2028. Além dele, durante o próximo mandato presidencial também se aposentarão Cármen Lúcia, em 2029, e Gilmar Mendes, em 2030. Todos os ministros são aposentados ao completar 75 anos.

Aposentado do STF, Fux poderia se tornar ministro da Justiça, apontou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto. "Temos hoje um ministro aposentado do Supremo que se tornou ministro da Justiça [Ricardo Lewandowski]. Nada impede que Fux seja indicado por Tarcísio ou por um presidente bolsonarista, por exemplo, para esse cargo ou outro no governo", falou.

*Com informações de Letícia Casado, Felipe Pereira e Lucas Borges Teixeira, do UOL, em Brasília, e de Adriana Ferraz, do UOL, em São Paulo