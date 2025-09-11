O que é dosimetria? Qual o significado e como funciona definição das penas

Após decidir pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista, a Primeira Turma do STF começou a fase da dosimetria, com a definição da pena de cada um deles.

O que é dosimetria e como será feita no julgamento de Bolsonaro?

Dosimetria é o cálculo individualizado da punição por um crime. No STF, ela ocorre após todos os ministros apresentarem seus votos pela condenação ou absolvição dos réus.

Apresentação dos votos no julgamento da cúpula da trama golpista foi concluída hoje. A Corte formou maioria para condenar Bolsonaro e os demais réus pela tentativa de manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022.

O Código Penal Brasileiro estabelece que a dosimetria seja feita em três fases, iniciando pela fixação da pena-base. Nesta fase, são considerados fatores como a culpabilidade, antecedentes criminais, motivação do crime, circunstâncias e consequências.

Ação individual de cada réu é levada em conta. Depois, é feita a análise dos atenuantes, que podem diminuir a pena, e agravantes, que podem aumentá-la. Reincidência e uso de violência, por exemplo, são agravantes. Já a colaboração com a Justiça, como é o caso de Mauro Cid, que é delator, serve como atenuante.

Por fim, são verificadas as causas específicas de aumento ou diminuição da pena previstas na lei de cada crime. Um dos crimes pelos quais sete dos oito réus foram condenados é organização criminosa, que tem pena mais severa quando é armada.

Objetivo da dosimetria é assegurar individualização da pena, proporcionalidade e cumprimento de critérios técnico-jurídicos. Ou seja, a punição deve ser adequada à participação de cada condenado, proporcional à gravidade do crime cometido e fundamentada no Código Penal.

Depois de definidas, penas dos crimes são somadas. Dosimetria também define regime do cumprimento da pena. No processo, os ministros do STF ainda devem abordar formas de progressão.

Progressões de pena previstas em lei também diminuem prazo. Com elas, condenados também podem migrar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Portanto, o cumprimento de penas muito longas é raro.

Eventual prisão não ocorre de forma automática. A detenção só poderá ser efetivada após julgamento dos recursos contra a condenação.

Quem são os réus e por quais crimes foram condenados

Ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado com outros sete réus. São eles:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

Grupo foi condenada por golpe de Estado e outros quatro crimes. São eles:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça;

Deterioração de patrimônio tombado.

Ramagem é exceção. Atualmente deputado federal, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas aos episódios que ocorreram quando já possuía mandato, conforme regra prevista na Constituição. Sendo assim, ele responde pelos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para vítima, e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de Janeiro.