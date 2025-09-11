O que Charles Kirk defendia? Veja frases sobre aborto, armas e escravidão

Morto ontem, após ser baleado durante um evento universitário nos EUA, Charlie Kirk era um ativista político de extrema direita que acumulou declarações controversas sobre temas como aborto, escravidão, porte de armas e gênero.

O que aconteceu

Influenciador era líder do Turning Point USA, organização que mobilizou jovens eleitores pelos EUA a votarem em Donald Trump nas últimas eleições. Ele morreu ontem, aos 31 anos, após ser atingido no pescoço por um disparo de arma de fogo durante um discurso em uma palestra universitária no estado norte-americano de Utah.

Nos últimos anos, Kirk se consolidou como voz influente a novas gerações de conservadores. Principalmente durante a campanha presencial em 2024, mas também ao longo dos anos anteriores, ele passou a ser uma presença constante em eventos universitários nos Estados Unidos. Em 2012, aos 18, fundou a Turning Point em resposta a movimentos liberais e progressistas em ascensão no país naquele momento.

Perfil de Kirk no Instagram tem mais de 9 milhões de seguidores. Aliado de Trump, ele ganhou notoriedade ao comandar o podcast "The Charlie Kirk Show" e já apresentou o programa "Fox & Friends", na emissora Fox News. Também era autor de livros que defendem ideias nacionalistas e conservadoras aos norte-americanos.

As frases controversas de Kirk

Ativista conservador defendia a criminalização do aborto, que chegou a comparar ao Holocausto. Em um vídeo que voltou a circular nas redes sociais após a morte de Kirk, ele aparece dizendo a uma opositora que defendia o direito ao aborto, durante um evento: "Nunca é certo justificar o extermínio em massa de pessoas sob o pretexto de que elas são indesejadas. Foi assim que chegamos a Auschwitz, o maior horror do século XX". Em seguida, questionado se estava comparando a interrupção da gravidez com o Holocausto, ele afirmou: "Absolutamente, estou. Na verdade, é ainda pior."

Em outro evento, Kirk respondeu que permitiria que sua filha, aos 10 anos, tivesse um filho de uma gravidez decorrente de estupro. Questionado sobre a hipótese por uma jornalista, ele disse: "A resposta é sim, o bebê seria parido".

Ativista também defendia o porte de armas por civis. Em uma gravação de dois anos atrás que voltou a circular pelas redes sociais, ele reafirmou sua defesa irrestrita à Segunda Emenda da Constituição norte-americana, que prevê o porte de armas como um um direito fundamental da população.

Acho que vale a pena ter o custo, infelizmente, de algumas mortes por armas de fogo a cada ano, para que possamos manter a Segunda Emenda e proteger nossos outros direitos dados por Deus. Isso é um acordo prudente. É racional. Charlie Kirk, durante evento cristão em Salt Lake City

Charlie Kirk: "It's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment"https://t.co/uoM6TqnAgJ pic.twitter.com/mbJSa2Lzmi -- Jason S. Campbell (@JasonSCampbell) April 6, 2023

Kirk relativizou escravidão e racismo nos EUA em diferentes ocasiões. Em uma delas, durante uma entrevista em 2023, ele afirmou: "Os negros foram vendidos como escravos por outros negros (...). Então, há muito mais nessa história". Depois, acrescentou: "Mais negros vieram para a América voluntariamente do que pelo tráfico de escravos."

Ele também criticou publicamente a Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a segregação e discriminação racial nos EUA. Além disso, teceu elogios a um pastor conhecido por ter afirmado que a população negra foi amaldiçoado por Deus para serem "pessoas servis" e "condenadas à escravidão perpétua".

Ecoou ainda teorias conspiratórias acerca de movimentos como o Black Lives Matter. Além disso, Kirk insultou George Floyd após seu assassinato, ao defender que seu caso era indigno de atenção devido ao fato de Floyd ser o que ele chamou de "canalha".

Kirk atacou abertamente o que chamou de "agenda LGBTQ". Em 2021, durante um dos eventos da Turning Point USA, ele equiparou a homossexualidade à prática de aliciamento de crianças. Na mesma ocasião, ele anunciou uma parceria com um pastor que foi preso por tentativa de coerção e aliciamento sexual de uma adolescente.

Influenciador também usou suposto combate à "ideologia de gênero" para emitir opiniões conservadoras sobre as mulheres. Classificado por movimentos feministas de misógino, Kirk chegou a dizer que as mulheres deveriam renunciar à educação e à carreira de trabalho, com o intuito de se concentrarem em ter uma vida de dona de casa submissa (leia mais sobre o histórico do influenciador aqui).

Kirk foi ecoado diversas vezes por Trump durante e após as eleições de 2024 nos EUA. Após a sua morte, o presidente norte-americano divulgou sobre o aliado: O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim".