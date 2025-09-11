Nutella, PrinkNut e mais: os melhores cremes de avelã com ou sem açúcar

Um dos cremes de avelã mais conhecidos no Brasil é a Nutella, mas ela não é a única a agradar o paladar dos brasileiros. Seja na compra online ou no mercado, é possível encontrar facilmente versões mais baratas, sem açúcar e lactose e/ou gourmet.

Nesta edição do Teste às Escuras o Guia de Compras UOL decidiu colocar à prova sete marcas: Bendu, Flormel, Lindt, Nutella, Nutríssima, Ovomaltine e PrinkNut, selecionadas com base na popularidade e avaliações de compradores nos sites de vendas parceiros do UOL.

Para descobrir os melhores cremes de avelã com cacau, dez jornalistas e produtores do UOL (divididos entre chocólatras e quem prefere sobremesa menos doce) degustaram os cremes sem saber suas respectivas marcas. Cada participante deu notas de um a cinco para cada produto avaliado.

Imagem: UOL

1º lugar: Nutella

Pontos positivos: sabor de avelã, não é enjoativo

Bem gostoso. Senti o gosto da avelã, tem sabor equilibrado, açúcar na medida certa. Adna Matias, produtora

Textura boa, durinha, melhor que todas as outras. O sabor é muito agradável. Não é tão doce e não fica enjoativa —comendo sem exagerar, claro. Cesar Candido dos Santos, editor-chefe

Sabor muito bom, tem potencial para colocar no pãozinho de queijo quentinho recém-saído do forno. Amei. Debora Alexandre, redatora

O sabor padrão de um creme de avelã. Quando falamos do produto, é exatamente esse sabor que se espera encontrar. Lucas Almeida, repórter

Ponto de atenção: textura mais densa entre as outras seis marcas

O gosto da avelã demora um pouquinho para chegar, mas mesmo assim, muito bom. Luane Santos, produtora

Achei sem gosto e sem graça. Murilo Idú, coordenador de edição

2º lugar: Ovomaltine

Ponto positivo: pedacinhos crocantes em sua composição.

Tem um elemento surpresa! Crocante e gostosa, os flocos incrementam o sabor. Lyara Vidal, designer

Perfeita! Faz creck, delícia demais. Laila Nery, repórter

É muito gostosa, mas bastante doce (o que eu não acho ruim). Por ter os pedacinhos crocantes, é um pouco diferente do creme de avelã tradicional. Considero até outro produto. Mas é um doce muito bom. Cesar

Ponto de atenção: bem doce e boa só para quem gosta de Ovomaltine.

É muito bom, mas o gosto de creme de avelã fica um pouco ofuscado com o sabor das bolinhas crocantes, que roubam totalmente a cena. Lucas

Não é ruim, mas tem muito gosto de Ovomaltine, não sou muito fã . Luane

Bastante crocante. Não recomendo comer muito porque enjoa. Não gostei dela visualmente. Gabriela Ingrid da Silva, editora-assistente

3º lugar: PrinkNut

Ponto positivo: o sabor é o que mais lembra o da Nutella entre todos os produtos testados — e o creme é mais barato.

Gostoso! Muito parecido com a famosa Nutella. Laila

O sabor é bom. Sinto o gosto de avelã, lembra Nutella só que mais 'açucarada'. É bem doce. Adna

Bom, tem gosto de Nutella mesmo, mas é um pouco enjoativo. Mas achei bonito, dá vontade de comer. Gabriela

Ponto de atenção: textura menos cremosa do que a da Nutella original.

Não é ruim, mas tem um sabor artificial no final que outros produtos melhores não têm. Cesar

Textura mole e pastosa. Talvez ideal para comer como acompanhamento. Uesley Durães, repórter

Docinho, meio seco, senti o retrogosto meio forte. Murilo

4º lugar: Lindt

Ponto positivo: bem cremoso e não é tão doce.

É o melhor. Tem um amarguinho muito bom, não é muito doce. Deixa um retrogosto muito agradável. Murilo

Tem uma consistência bem molenga, mas gostei. Não é muito doce nem enjoativo. Gabriela

Pontos de atenção: textura muito mole.

O sabor é bem gostoso, mas a textura é muito mole, não me agrada. Laila

O sabor de avelã é bem acentuado e se destaca. É boa, mas achei um pouco enjoativa, não dá para comer em grande quantidade.Também deu para ver o óleo se separando no pote, não foi agradável. Cesar

5º lugar: Bendu (sem açúcar e sem lactose)

Ponto positivo: não é enjoativo. Pode ser consumido por pessoas com restrição de açúcar e intolerantes à lactose.

Saboroso. Avelã se sobressai. O sabor não é artificial. Tem consistência firme, é bom como acompanhamento ou para comer de colher. Uesley

Parece cobertura de sorvete de fast food, um pouco artificial, mas é gostoso. É o tipo de coisa perfeita para quando você quer comer uma besteirinha. Murilo

Tem gosto de creme de avelã, não é enjoativo . Gabriela

Pontos de atenção: nem todos acham que o sabor lembra o do creme de avelã com cacau.

De cara lembrei do io-iô cream, não é ruim, é gostoso, mas não parece creme de avelã . Luane

É doce, mas não tem o sabor de um creme de avelã tradicional. Não achei ruim, mas o gosto lembra um chocolate hidrogenado. Não deve agradar todo mundo. Cesar

O pior de todos, achei bem ruim. Tem uma cor clara, pálida. Adna

6º lugar: Flormel (sem açúcar)

Ponto positivo: textura agradável e brilhante. Pode ser consumido por pessoas com restrição de açúcar.

Serve como acompanhamento e puro. O sabor é diferente. Talvez tenha algum ingrediente que eu não consegui identificar. É bom. Uesley

Sabor é bom para quem gosta de amendoim! Quem ama paçoquita vai gostar dessa. Laila

Ponto de atenção: sabor não lembra tanto o da avelã.

Tem uma cor bonita de chocolate derretido, mas não achei uma boa opção para quem procura por creme de avelã. Adna

Ruim, tem gosto de algo hidrogenado, artificial. Gabriela

7º lugar: Nutríssima (sem açúcar)

Ponto positivo: não é enjoativo e pode ser consumido por pessoas com restrição de açúcar.

Saboroso. Não é enjoativo. É intenso, e não senti tanto o açúcar. Uesley

É um sabor bem diferente. Senti um leve gosto de café ou caramelo na fómula, que ofuscaram o gosto da avelã. Apesar disso, não é um sabor ruim. Eu comeria, mas não quando estivesse em busca de um creme de avelã . Lucas

Não sinto sabor de avelã, senti um gosto forte de leite. Parece recheio de trufa/ bombom. Adna

Ponto de atenção: é o que menos lembra o sabor tradicional de um creme de avelã com cacau, segundo a maioria dos participantes.

Fiquei confusa. A sensação é que não é creme de avelã, é outra coisa. O gosto me fez pensar em tutti-frutti. Muito artificial. Lyara

Tem um gosto doce indefinido que me deixou muito desconfortável. Murilo

Como foram os testes

A produção do Guia de Compras UOL identificou cada creme de avelã com cacau com uma letra (A a G) e ofereceu aos jurados uma colher para degustação sem identificar as respectivas marcas. Um a um, os participantes foram chamados para provar cada creme.

Após a degustação, os profissionais do UOL deram notas de um a cinco para cada produto. Tudo foi somado e ordenado da nota maior para a menor, o que resultou nesse ranking.

*Colaboraram Amanda Marques, Afonso Ferreira, Daniel Neves, Juliana Almirante e Marcella Duarte.

