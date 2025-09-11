Número de mortos em explosão de caminhão de gás no México sobe para 6

Mais duas pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México, elevando para seis o número de mortos no acidente ocorrido na quarta-feira (10), informaram autoridades locais nesta quinta-feira (11).

"Temos mais duas mortes", disse Myriam Urzúa, secretária local de Proteção Civil, à rádio Enfoque Noticias, acrescentando que, dos 90 feridos, 23 estão em "estado crítico".

O veículo, que transportava milhares de litros de gás, explodiu após capotar sob uma ponte em Iztapalapa, um bairro populoso da capital.

