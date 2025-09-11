Topo

Notícias

No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

São Paulo

11/09/2025 12h35

Um homem foi flagrado saltando de paraquedas do braço direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 10. Além de ser uma ação perigosa, a prática também é um crime contra o patrimônio cultural. Não há detalhes de como ele conseguiu acessar o monumento.

Imagens registradas nas redes sociais capturaram o momento em que o rapaz aparece sentado na mão da estátua, minutos antes de realizar o salto.

Apesar de somente uma pessoa aparecer nas imagens, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas.

"Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro", disse.

A investigação permanece em andamento. A autoridade policial solicitou imagens de câmeras do Santuário, a fim de auxiliar na identificação dos autores.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante

Incêndio atinge galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo

No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

Cardumes mortos ao longo do Paraopeba reacende alerta de contaminação em MG

Cantor britânico Ed Sheeran lança seu oitavo álbum