Netanyahu assina plano de expansão de assentamentos na Cisjordânia

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assinou um acordo nesta quinta-feira para levar adiante um controverso plano de expansão de assentamentos que cortaria as terras que os palestinos buscam para um Estado.

"Não haverá um Estado palestino", disse Netanyahu durante uma visita ao assentamento de Maale Adumim, na Cisjordânia, onde milhares de novas unidades habitacionais seriam acrescentadas.

No mês passado, o projeto E1, que dividiria a Cisjordânia ocupada e a separaria de Jerusalém Oriental, recebeu a aprovação final.

(Reportagem de Steven Scheer)