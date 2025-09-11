Topo

Notícias

'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

O presidente Lula fez referência ao julgamento de Bolsonaro no STF - Reprodução/Gov.Br
O presidente Lula fez referência ao julgamento de Bolsonaro no STF Imagem: Reprodução/Gov.Br
Carolina Nogueira e Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 18h41

O presidente Lula (PT) citou hoje Luiz Fux, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que votou contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, durante um evento em Brasília.

O que aconteceu

"Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", disse Lula ao ministro da Educação. A fala dirigida a Camilo Santana (PT) se referia aos esforços do ministro para a criação da Carteira Nacional Docente, que foi sancionada hoje pelo presidente. Segundo Lula, a proposta enfrentava resistências por parte de Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Relacionadas

Bolsonaro vai para a cadeia? Entenda a decisão da Primeira Turma do STF

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

'Ninguém está acima da lei', diz PT após condenação de Bolsonaro no STF

Declaração contém ironia. Em voto lido ontem no STF, Fux se posicionou a favor da absolvição de Bolsonaro e demais réus no julgamento da tentativa de golpe, exceto Mauro Cid e Walter Braga Netto. Hoje, formou-se maioria pela condenação de todos —apenas Fux divergiu.

Lula venceu Bolsonaro nas eleições de 2022. O atual presidente recebeu 60.345.999 votos, contra 58.206.354 do ex-presidente —agora condenado por tentativa de golpe.

"Ninguém está acima da lei", afirmou PT sobre a condenação. Em nota, o partido de Lula disse que "quem atenta contra o Estado democrático de Direito deve responder por seus atos".

Condenado, Bolsonaro (PL) pode ter sua prisão preventiva domiciliar por suposta tentativa de obstrução à Justiça convertida em prisão em regime fechado. Porém, especialistas consultados pelo UOL lembram que o ex-presidente não deve ser conduzido à prisão imediatamente após o fim do julgamento.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Rubio promete resposta dos EUA após condenação de Bolsonaro pelo STF

Wall Street bate novos recordes ante perspectiva de corte de juros

Moraes não está com as 'faculdades mentais normais', diz Flávio Bolsonaro

EUA: assassinato de Charlie Kirk reacende debate sobre violência política

STF mantém benefícios de delação e fixa pena de 2 anos em regime aberto para Mauro Cid

Aplicação da lei é sem qualquer discriminação, diz Moraes

STF condena Bolsonaro a pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista

Explosão em fábrica de fogos de artifício deixa 23 feridos na Venezuela

Irã afirma que material nuclear enriquecido está 'sob os escombros' da guerra com Israel

Moraes autoriza redução de pena de Daniel Silveira por estudo, trabalho e leitura

'Não cabe anistia a bagrinho, bagrão ou tubarão', diz Gleisi, diante de pressão por indulto