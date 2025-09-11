'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

O presidente Lula (PT) citou hoje Luiz Fux, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que votou contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, durante um evento em Brasília.

O que aconteceu

"Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", disse Lula ao ministro da Educação. A fala dirigida a Camilo Santana (PT) se referia aos esforços do ministro para a criação da Carteira Nacional Docente, que foi sancionada hoje pelo presidente. Segundo Lula, a proposta enfrentava resistências por parte de Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Declaração contém ironia. Em voto lido ontem no STF, Fux se posicionou a favor da absolvição de Bolsonaro e demais réus no julgamento da tentativa de golpe, exceto Mauro Cid e Walter Braga Netto. Hoje, formou-se maioria pela condenação de todos —apenas Fux divergiu.

Lula venceu Bolsonaro nas eleições de 2022. O atual presidente recebeu 60.345.999 votos, contra 58.206.354 do ex-presidente —agora condenado por tentativa de golpe.

"Ninguém está acima da lei", afirmou PT sobre a condenação. Em nota, o partido de Lula disse que "quem atenta contra o Estado democrático de Direito deve responder por seus atos".

Condenado, Bolsonaro (PL) pode ter sua prisão preventiva domiciliar por suposta tentativa de obstrução à Justiça convertida em prisão em regime fechado. Porém, especialistas consultados pelo UOL lembram que o ex-presidente não deve ser conduzido à prisão imediatamente após o fim do julgamento.